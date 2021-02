1 feb 2021

Evan Rachel Wood se ha decidido. Ha acusado a Marilyn Mason (llamado en realidad Brian Warner) de abusar física, psicológica y sexualmente de ella cuando fueron pareja entre 2007 y 2010. También ha asegurado que el cantante empezó a acercarse a ella con intención de tener una relación cuando la intérprete era aún una adolescente. La relación se hizo pública cuando cumplió 19 años. Él tenía 38 por entonces. Mason ha negado todas las acusaciones.

Wood habló por primera vez de su experiencia como superviviente de la violencia machista en 2016, en pleno estallido del #MeToo. En una entrevista con Rolling Stone relató como durante su adolescencia tardía tuvo una relación con un hombre mucho mayor que ella en la que sufrió todo tipo de abusos físicos, sexuales y psicológicos.

Desde entonces, la actriz ha sido una activista destacada para acabar con la violencia machista, llegando a comparecer en el senado de California en 2019 para conseguir cambiar la ley de violencia doméstica y ampliar el plazo en que las víctimas pueden denunciar de 3 a 5 años.

Evan Rachel Wood ha utilizado su cuenta de Instagram para hacer público el nombre de Mason:

"Empezó a 'prepararme' cuando era adolescente y abusó de mí de manera horrible durante años", cuenta Wood en este texto de Instagram. "Me lavó el cerebro y me manipuló para someterme. Estoy harta de vivir con miedo a represalias, difamaciones y chantajes", ha continuado. La artista ya había explicado en varias ocasiones por qué no señalaba públicamente a la persona que acusaba de maltratarla: debía esperar a un momento en el que se encontrara fuerte psicológica y financieramente para hacer frente a las consecuencias.

Parece que ese momento ha llegado: "Estoy aquí para denunciar a este hombre peligroso y pedir explicaciones a la industria que lo ha protegido antes de que arruine más vidas. Mi apoyo a las muchas víctimas que no van a estar más tiempo calladas".

El músico tiene ahora 52 años. Wood, 33. La actriz, que ahora es madre de un niño de 6 años que tuvo con Jamie Bell en 2014, se ha identificado como bisexual y, además de apoyar las causas feministas y LGTBIQ+, ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental, muchos de ellos derivados de la relación que mantuvo con Mason, durante la que llegó a atarla, agredirla con un táser, encerrarla sin comer o beber o amenazarla con suicidarse si le abandonaba.