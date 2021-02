17 feb 2021

Abogada reconvertida en emprendedora con ojo clínico para ver la oportunidad y agenda repleta de contactos para respaldarla. Todo el mundo habló de ella en las semanas previas a las elecciones estadounidenses, y del imperio de Meena Harris, la sobrina de Kamala (y sus camisetas con mensaje que lucen las ‘celebs’ demócratas). Pero lo cierto es que el negocio había comenzado mucho antes. Antes incluso de que supiéramos que Kamala Harris tenía un arma secreta para conquistar la Casa Blanca.

Se lanzó a la fama cuando, en 2014, inspirada por la tarjeta de presentación de Mark Zuckerberg (donde podía leerse: “Soy el CEO, perra”) creó la camiseta con la que poco después pudimos ver a Tyra Banks. ¿El mensaje? “Soy una emprendedora, perra”.

Con una pésima calidad pero con un efecto tremendamente positivo en las ventas de Phenomenal, la marca de Meena Harris. Así vimos a Tyran Banks con uno de los modelos más emblemáticos de la marca. pinit

Lo que empezó como una idea divertida y alocada, acabó convirtiéndose en un espacio para la crítica social y el activismo –que experimentó un auge significativo durante el mandato de Donald Trump-. Sus prendas adquirieron más visibilidad y un significado especial a raíz de las protestas masivas contra el racismo, la injusticia y el Black Lives Matter.

Ha recibido el apoyo de Serena Williams, Lizzo, Viola Davis o Eva Longoria y la imagen de Naomi Campbell llevando la camiseta “Phenomenally Black” dio la vuelta al mundo.

Thee @NaomiCampbell wearing the @phenomenalwoman Phenomenally Black tee to open the first-ever digital edition of Paris Couture Week.⁣⁣ pic.twitter.com/qZFLmdyfKM — Meena Harris (@meenaharris) July 6, 2020

Es cierto que el trabajo que había hecho con la marca le granjeó un buen número de seguidores, mucho antes de que su tía se convirtiera en la compañera de fórmula perfecta de Joe Biden. Sin embargo, también lo es que, cuando se anunció el papel reservado a Kamala Harris en la carrera hacia la Casa Blanca, la comunidad de seguidores de su sobrina (y su marca) se dispararon en Twitter en Instagram.

Meena siempre dijo que Phenomenal “no era algo que quisiera usar para promover la candidatura de un miembro de la familia”. Pero su relación con la vicepresidenta de Estados Unidos no puede separarse de su historia (ni de la de su negocio). De hecho, ha vendido sudaderas con las iniciales MVP –lo que podríamos traducir como “Señora Vicepresidenta”-, e incluso otras con la recordadísima frase “Estoy hablando” que espetó Kamala Harris a Mike Pence durante el debate vicepresidencial y que acabó convirtiéndose en un eslogan, por citar solo unos ejemplos.

Uno de los modelos favoritos de los partidarios de Kamala Harris. pinit

La gallina de los huevos de oro encuentra un freno en el camino

Aunque –según el histórico- no todos los grandes éxitos de la marca tienen a su tía como protagonista, lo cierto es que ninguno de los futuros, podrá usar la imagen de Kamala Harris. Desde que ella y Biden ganaron las elecciones, los abogados de ética del equipo de transición le dijeron a Meena Harris que ya no se le permitía usar la imagen de su tía (aunque sí le han dado permiso para vender el stock que le queda). Sabrina Singh, portavoz de la vicepresidencia, le dijo al Times que “es política de la Casa Blanca que el nombre del vicepresidente no se use en conexión con ninguna actividad comercial que razonablemente pueda entenderse que implica respaldo o apoyo”.

La respuesta de Meena no se hizo esperar. “Desde el comienzo de la campaña, he insistido en defender todos los estándares legales y éticos y continuaré adhiriéndome estrictamente a las reglas éticas de la Casa Blanca Biden/Harris”. Y a pesar de que confiesa no tener en mente utilizar la imagen de la vicepresidenta en próximos lanzamientos, lo cierto es que hay quien la acusa de colaborar en proyectos que se acercan bastante, como los auriculares de Beats by Dre que se lanzaron bajo el eslogan “el primero, no el último”-popularizado por Kamala-.

Un intento desesperado por alejarse lo máximo posible de la figura de Trump

La insistencia nace de la crítica que llevaron a cabo los demócratas durante los cuatro años de mandato del expresidente Donald Trump. Lanzaron fuertes acusaciones contra él por impulsar los intereses comerciales de su familia a través de la oficina de su presidencia y, de hacer la vista gorda con Phenomenal Woman, los votantes podrían pensar que la administración Biden incurren en el mismo error. Es más, un antiguo asesor de Kamala Harris ya ha declarado que, después de atacar a Trump durante años por sus engaños grotescos “deberíamos estar más limpios”.

Meena asegura que ha hecho todo esto porque ve a su tía “como otra figura en la historia y alguien a quien se debe celebrar”. Y es verdad que lo ha hecho (incluso lanzó una sudadera navideña que decía: “Decora los pasillos con mujeres inteligentes y fuertes, Kamala-la-la-la-la-la-la), pero también lo es que la joven ha demostrado ser un lince para los negocios.

¿O es que acaso el hecho de hacer coincidir la presentación de su segundo libro con el día previo a la investidura de su tía –y personaje principal de su primer libro- fue casualidad?