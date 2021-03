2 mar 2021

Compartir en google plus

La directora zaragozana Pilar Palomero, tras conseguir el Premio Forqué a la mejor película por Las niñas, llega a la próxima gala de los Premios Goya con nueve candidaturas. Todavía tendremos que esperar hasta el sábado para ver si su ópera prima consigue batir a pesos pesados en las principales categorías. Pero, sea como fuere, hemos podido charlar con ella y preguntarle por su lista de imprescindibles donde, quién sabe, quizá podamos encontrarla muy pronto –sea cual sea el resultado- celebrando. Desde luego, motivos no le faltan.

Un refugio

Quiero visitar cuanto antes Horta de Sant Joan, el pueblo de mi familia en Tarragona. Ahora llega la primavera y los almendros en flor serán un espectáculo maravilloso.

Un restaurante

La quesería El Brie (C/ Anselmo Gascon de Gotor 23, Zaragoza). Durante el rodaje de Las niñas, solíamos ir allí a tomar una caña tras la jornada, y el dueño nos trataba de maravilla y nos sacaba quesos espectaculares

Un capricho

Me encantan las joyas de Prokö (@prokocomplementoszgz), la firma de la joven diseñadora zaragozana Patricia Veira. Son preciosas, creativas y muy diferentes.

Un viaje

El año pasado visité Granada por primera vez y me enamoré. Me encantará volver a ver La Alhambra.

Una serie

Ahora tengo muy poco tiempo para películas y series, pero me recomendaron Adult material (Filmin) y, a mi vez, la recomiendo sin dudar. Muy incómoda de ver, muy necesaria en los tiempos que vivimos… y no digo más para no hacer spoilers.

Un paisaje

Tengo muchas ganas de conocer los jardines de Mercè Rodoreda, que reúnen todas las flores y plantas que esta escritora menciona en sus novelas y cuentos (Institut d’Estudis Catalans, Carrer del Carme, 47, Barcelona).

Un montaje teatral

Hay una obra a la que le tengo un cariño especial, El vientre de la ballena, de la compañía El mar del Norte. Como tantos otros, han sufrido las consecuencias de la pandemia. Espero que vuelvan a representarla pronto.

Un cómic

La casa, de Paco Roca, me pareció un cómic impresionante, y estoy deseando descubrir su nueva novela gráfica, Regreso al Edén (ambos, en Astiberri).