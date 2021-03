6 mar 2021 manu piñón / sergio romero / rosa gil

Decididas, globales y permeables, esta nueva remesa de emprendedoras y líderes corporativas promueve el cambio que la sociedad reclama. Ellas son las directivas de la Generación Next y están llamadas a ser las líderes del mañana. Si aún no las conoces, descúbrelas (y no les pierdas la pista).

Deborah Armstrong

Después de 15 años dentro del Grupo L’Oréal, Armstrong, de 37 años y con doble nacionalidad británicoespañola, fue nombrada en octubre del año pasado directora general de la división de Gran Consumo para España del gigante de la cosmética. Antes ejerció ese mismo puesto en Italia durante dos años.

Juana Roig

La hija menor de Juan Roig, presidente de Mercadona, fue nombrada en 2017 directora general de la división on line de la compañía. Desde entonces, ha liderado la transformación digital de la mayor cadena de supermercados de España. A sus 37 años, ya se ha apuntado un tanto modernizando la web de la compañía. Muchos ven en ella a la futura líder del gigante de la distribución.

Begoña Romero Balsa

Es, a sus 35 años, directora de Transformación Digital para España del gigante de la aviación Airbus. Además, ha saciado su apetito emprendedor poniendo en marcha Saisho, una especie de tienda/galería de arte on line que, además, asesora a los posibles compradores.

Elena Riber

Graduada en Administración y Dirección de Empresas, en 2019 fue nombrada directora del sector Life Sciences de la consultora de Recursos Humanos Adecco en España. Se trata de una de las áreas más exigentes del mercado.

Elisenda Bou-Balust

Especialista en inteligencia artificial de 33 años, en 2013 cofundó Vilynx, una empresa que, a través de un software inteligente, se encarga de indexar y etiquetar vídeos de internet para facilitar su búsqueda. La jugada le salió redonda: el año pasado, Apple compró la compañía por 42 millones de euros.

Edurne de Oteiza

Es directora de Marketing y Operaciones de Wallapop, el gigante de la compra y venta de objetos por internet. La compañía se ha revalorizado gracias al boom de ventas que experimentó durante la pandemia. Además, ha empezado a apostar por la moda sostenible después de firmar una colaboración con el Centro Superior de Diseño de Madrid, que ha creado una colección cápsula para la compañía.

Ana Colonques

Representa a la nueva generación de Grupo Porcelanosa, la compañía cerámica más importante de España. Colonques, de 39 años, accedió en 2015 al cargo de directora financiera del grupo que habían fundado su padre y su tío (Héctor y Manuel Colonques), junto con la familia Soriano. Formada en la escuela de negocios Esade, se forjó en empresas como Deloitte y Banco Sabadell antes de llegar a la empresa familiar.

Irene García González

Con poco más de 30 años, esta ingeniera en Tecnologías Industriales por la Universidad Carlos III de Madrid y por el Institut Supérieur de Mécanique de Paris SUPMECA es especialista en nuevas formas de movilidad más sostenibles. Como Digital Domain Owner en Renault-NissanMitsubishi, emplea el uso de datos y tecnologías 4.0 en la producción de motores híbridos y eléctricos.

Sara Serrantes

Nacida en Barcelona en 1983, es una pionera del negocio de la comida a domicilio. Con 26 años, creó la marca Sushifresh, hoy integrada dentro del grupo de delivery food Freshperts. La compañía, que ella lidera, cuenta con seis marcas de riders justos y emplea a un equipo de 80 personas.

María Jesús Díaz Toribio

Estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Politécnica de Madrid y cuenta con un MBA en Harvard Business School. Y es, a sus 38 años, directora de Estrategia y Desarrollo Corporativo para España de la aseguradora AXA.

Arantxa Unda

A sus 34 años es CEO de Sigesa, empresa tecnológica de gestión sanitaria que fundó su padre hace dos décadas. Ofrece soluciones de codificación, agrupación, análisis y consulta para la toma de decisiones en sanidad. En 2017 fue elegida por Forbes la joven europea con más influencia en el campo de la ciencia y la salud.

Belén Cabido

Con solo 32 años, ya ha fundado dos empresas de éxito. La primera, que puso en marcha junto con otros socios, fue GoTrendier, un marketplace de ropa de segunda mano que se ha extendido por toda Latinoamérica. En la actualidad, la plataforma cuenta con más de 1,5 millones de usuarios. El año pasado, debido a la necesidad surgida por la pandemia, se lanzó a crear LifeCole, una plataforma que ofrece cursos extraescolares on line.

Mireia Badía

Con 29 años, es CEO y cofundadora de Grow.ly, plataforma de financiación donde las personas prestan dinero a pymes y que ha logrado financiar más de 500 préstamos por un valor de 25 millones de euros. Badía ha sido incluida en la lista Forbes 30 Under 30.

Jordina Arcal

Es una emprendedora nata. En 2013 cofundó la startup HealthApp, dirigida a crear aplicaciones que permiten mejorar la comunicación entre médicos y pacientes en trastornos de larga duración, como la anorexia o la bulimia. Gracias a este proyecto fue galardonada por el MIT Technology Review como una de los mejores emprendedores menores de 35 años de nuestro país