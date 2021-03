6 mar 2021 manu piñón /sergio muñoz/ rosa gil

Este año celebramos el 8 de marzo con Generación Next. Se trata de una apuesta en la que hemos elegido a 50 mujeres que están cambiado el presente para marcar el futuro y son ya las líderes de la próxima generación. Científicas, directivas, activistas, artistas y deportistas que, de una u otra manera, ya han triunfado. Si todavía no has escuchado hablar de ellas, este es el momento. ¡Conócelas!

Laura García-Caro. Atleta, 25 años.

Aunque con un año de retraso, en Tokio cumplirá su sueño olímpico representando a España en la categoría de 20 kms. marcha. Campeona nacional en todas las categorías juveniles, esta corredora de fondo ha sabido aliarse con los contratiempos.

Laura viste americana de Sandro y pantalón de Samsoe Samsoe.

“Perdí ritmo de competición y forma, me costó más exigirme. Sin embargo, vivir un año fuera del deporte me ha servido para ganar perspectiva y encontrar un estímulo. Ahora disfruto de cada carrera, de cada entrenamiento”.

Se define como “mujer diésel” y destaca por su capacidad de sufrimiento. “He aprendido que en la competición y en la vida, incluso cuando me siento fatal, siempre puedo sacar un plus”. Con la carrera de Enfermería y cursando Psicología, irá en cabeza incluso fuera de la pista.

Vicky Luengo. Actriz, 30 años.

Lleva la mitad de su vida delante de una cámara, pero reconoce que ha vivido en 2020 “la culminación de algo”. Laia, la policía de Antidisturbios, es uno de esos personajes que dejan huella y por la que encabeza nuestra lista en el ámbito de la cultura. ¿O es que alguien puede jugar de nuevo al Trivial sin pensar en ella?

Vicky lleva chaleco, pantalón y zapatos de Emporio Armani y pendientes de Apodemia.

“Lo curioso es que los que me paran me confunden con la protagonista de Gambito de dama… Tantas horas en casa viendo series es lo que tiene”. La mallorquina acaba de estrenar Principiantes, una adaptación teatral de Raymond Carver a cargo de Juan Cavestany, dirigida por Andrés Lima y coprotagonizada por Javier Gutiérrez. “Ojalá la situación de la cultura mejore y podamos hacer gira pronto”. Mientras tanto, no le faltan proyectos, aunque pide discreción. “No puedo contarlo, pero será muy potente”.

Nerea Irigoyen. Viróloga e investigadora, 40 años.

Hace un año, esta zaragozana lideraba un estudio sobre el virus Zica en la Univ. de Cambridge. Con la pandemia, reorientó su investigación sobre tratamientos antivirales para dar respuesta al coronavirus. Ahora, con un artículo pendiente de revisión que recoge ese trabajo, cree que “la sociedad se ha dado cuenta de que de esta crisis nos va a sacar la ciencia”, razona.

La viróloga e investigadora zaragozana Nerea Irigoyen

Ella representa a tantas investigadoras que este año brillan más que nunca. “Ser científica no es un camino fácil en ningún sitio, ni en España ni en Reino Unido, pero creo que ser mujer y emigrante me ha hecho resiliente. Soy más fuerte y confío más en mí para conseguir lo que me propongo”. ¿También frente a un nuevo virus? “Espero que sí, pero el cambio climático y la destrucción de ecosistemas juegan a su favor”.

Irene Gómez. Directora de Innovación Abierta de Telefónica, 40 años.

En el año de la digitalización, es la cara visible del cambio en las grandes empresas. Lidera un equipo de más de 100 personas que atrae y apoya a medio millar de start-ups. “Solo sobrevivirán los que entiendan que el mundo avanza rápido, hay que mirar al exterior y servir de puente”, explica.

Irene viste chaqueta y pantalón de Max Mara y camiseta de Massimo Dutti. El collar es de Ariane y los zapatos, de Jimmy Choo.

Directiva con mentalidad de ingeniera y alma de artista –“necesito sintetizarlo todo en imágenes”–, lleva 15 años en Telefónica, en donde ha pasado por áreas de negocio, ciberseguridad e inteligencia artificial hasta liderar un sector clave en el futuro. “Creo que la capacidad de asumir riesgos es una de mis fortalezas. Me he implicado en proyectos que parecían imposibles. Por eso conecto con la ilusión de los emprendedores”.

Noelia Cortés. Poeta y feminista gitana, 24 años.

Admiradora de Papuscha y Gata Cattana, entiende la poesía como una herramienta movilizadora, a la manera de Amanda Gorman, la compañera de generación que recitó en la investidura del presidente Joe Biden. “Necesito aportar mensajes con valor”. También añade mayor representación a un debate feminista que “pierde color, está como lavado”. No es que derribe prejuicios por ser una mujer gitana con estudios, sino que tenerlos, creen algunos, la aleja de la cultura de sus abuelos.

Noelia lleva jersey de Pedro del Hierro, pantalón de Cortana y zapatos Manolo Blahnik.

“No soy diferente de mi abuela, que hacía canastos de esparto. Sigo en los márgenes, solo tengo la oportunidad de contarlo”. Desde la localidad de Águilas, donde vive, ultima la publicación de La higuera de las gitanas, un ensayo –con guiño a Sylvia Plath– que quiere reparar la ausencia y el silencio de las mujeres que la han traído hasta aquí.