La Campos Móvil acudió a la Puerta del Sol a recoger a Isabel Díaz Ayuso en el que fue, probablemente, el día más complicado de su mandato: si al mediodía anunciaba elecciones en Madrid y se le acumulaban las mociones de censura, por la tarde protagonizaba uno de los estrenos televisivos más esperados de la temporada. María Teresa Campos amortizaba por fin las horas y horas de televisión que la saga Campos ha fabricado para Telecinco en los últimos meses con el que será, probablemente, su último programa. Un formato corto de entrevista express, con la gracia de realizarse en un escenario acristalado y móvil.

Nadie tiró huevos ni se escucharon improperios. Solo un marcial “¡Viva la Presidenta!” en su barrio de Chamberí. Sí hubo lo que la misma María Teresa Campos llamó 'ayusadas': frases que pierden un poco el rumbo y que recuerda, y mucho, el peculiar estilo retórico de Mariano Rajoy. Cuando la presentadora de Telecinco le preguntó si se consideraba o no conservadora, Isabel Díaz Ayuso contestó con un meandro retórico irresistible: "Me considero conservadora para quienes quieren conservar. Se es progresista conservando. Me considero sobre todo liberal, pero si tengo que tirar hacia un lado me considero conservadora, y eso también es progresar", explicó.

María Teresa Campos sí quiso atreverse a preguntar por la vida privada de la aún Presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque Isabel Díaz Ayuso no entró demasiado al trapo. “¿Cómo va la cosa?”, se limitó a inquirir. “La cosa va como la legislatura. Con complicaciones”, contestó Díaz Ayuso, que sí quiso extenderse más sobre la cuestión de si tendrá o no tendrá niños en un futuro próximo.

"Siempre he sido muy familiar me han encantado los niños y siempre lo he querido… Pero, a la vez, he sido muy independiente y me he volcado mucho en el trabajo. Me lo he de plantear. Evidentemente, si eres madre antes tiene una serie de ventajas, pero he conocido a padres mayores y también han sido muy felices. Si finamente no los tengo me dedicaré a mis sobrinos, que tengo tres y que son como mis hijos".

Uno de los momentos álgidos de la entrevista móvil comandada por María Teresa Campos fue la cuestión de la popularidad o impopularidad de Isabel Díaz Ayuso y, sobre todo, los comentarios que la ridiculizan. La presidenta Ayuso fue sincera.

"Desde el momento en el que me convertí en candidata fui muy menospreciada porque no era una persona conocida. Había trabajado mucho, tanto como periodista como en política, pero en tercera o cuarta fila y para otros. Como di un salto muy grande en poco tiempo, me despreciaron. En la campaña, cada frase que decía había que descontextualizarla para hacer campaña en contra. Hubo también campanas contra mi familia… El comienzo no ha sido fácil. Pero ahí estamos para resistir. He empezado mil veces de cero".

Hubo más revelaciones por parte de Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, que despierta cada día a las 5 de la mañana, gracias al frutero que vive debajo de su casa y que levanta la persiana de su negocio con brío. Allí compra los aguacates que desayuna, y poco más. Desveló que es forofa del Real Madrid, aunque trató de disimular nombrando al resto de los equipos madrileños. Y confesó cuál es la crítica política que no puede evitar: "Sí critico a la gente que se considera perfecta, porque cada uno vive como le da la gana, mientas lo haga con respecto. En política hay gente que impone su criterio único y arrasa". Y añadió: "Yo defiendo mis ideas con pasión, pero no voy por la vida agrediendo ni imponiendo".

Isabel García Ayuso confesó que la mejor época de su vida fue la universitaria, en la Universidad Complutense de Madrid, aunque no pudo culminarla con una tesis doctora, como era su intención. "Quise al mejor catedrático para dirigirla y me exigió tanto, que no pude", confesó. Además, entró en contacto con los que luego se convertirían en dirigentes de Podemos. "Conocí a todo el movimiento 'podemita’'de ahora hace 20 años y era lo mismo: obligándote a hacer huelgas y paralizándolo todo". De aquellos maravillosos años procede también su único tatuaje, una flor sacada de un disco de su grupo favorito, Depeche Mode.

"Me gusta mucho la música de los 80 y los 90. De pequeña escuchaba constantemente Mecano y Los Secretos. De música española, me pones una canción y en dos segundos te digo quiénes. Ahora en Spotify me pongo listas. Estoy con Julio Iglesias, Eros Ramazzotti, Sergio Dalma…".