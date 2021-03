14 mar 2021 M.J. BARRERO / M. PIÑÓN / G. PÉREZ

Ya ha pasado un año desde que la vida nos cambió. Un año en el que hemos tenido que aprender a vivir con nuevas normas para no contagiarnos, un año en el que no nos hemos separado de la mascarilla y también, por qué no decirlo, en el que aprendimos a tomarnos la vida de otra manera. Cuando la situación sanitaria entró en alarma a causa del coronavirus, quisimos saber cómo algunos de los rostros más queridos de nuestras sociedad estaban viviendo el confinamiento. Ahora, un año depsués, volvemos a visitarlos y nos inunda la esperanza.

Susana Griso, periodista

Cada mañana se ha asomado a la pantalla hablando de tragedias, miedo, soledad, pero también de avances contra la enfermedad, solidaridad y esperanza. “Llevo 15 años en Espejo Público y jamás me habían agradecido así el rigor y la serenidad con la que informabas y que fueras, quizá para muchos, su única ventana al mundo. Y he sentido que nuestro trabajo era necesario”.

¿La noticia que está esperando dar? “Que se cumplen las previsiones de la UE y del Gobieno, de tener a la mayoría de la población inmunizada en verano. Si salvamos el verano, la economía tomará impulso”.

Antía F. Vanweill, artista visual y música

Confinada junto a su pareja, el músico y fotógrafo Luis Basilio, en su piso de Malasaña, comenzó a escribir canciones sin parar que, un año después, están a punto de salir a la luz bajo el nombre de Oeste. “Era un desahogo y se ha convertido en un proyecto artístico muy ilusionante”, explica. También como pintora reconoce estar en un buen momento: “Tener todo el tiempo del mundo para trabajar me ha permitido arriesgar, ampliar mi paleta, crecer y perfeccionar”.

Lorenzo Castillo, diseñador

Él fue uno de esos españoles que pasó “de coger 100 aviones al año a trabajar un despacho improvisado en su casa, por fortuna en medio del bosque. Y vi que no pasaba nada”. Para él, lo mejor ha sido “la convivencia con mi madre”, con la que pasó el confinamiento, aunque hoy le queda sensación de tristeza, “por tanta gente que he visto pasarlo mal, y por mi país y su futuro. Pero soy optimista y confío en que, de un modo u otro, saldremos de esto”.

Silvia Abril, actriz y presentadora

“Ha sido un año para olvidar y un año que no olvidaremos. La muerte se ha instalado cerca y me ha dado tanto que pensar que he cambiado la escala de valores y prioridades. ¡Qué vulnerables somos y qué creído nos lo teníamos!”, asegura la actriz. “Hemos ensayado, trabajado y casi estrenamos El éxito de la temporada en el teatro vía Zoom. Pero afronto el futuro desde el optimismo que da ver luz al final del túnel. Estoy deseando subirme al escenario de La Latina para hacer reír a todo el que venga. Y estoy deseando volver a amar desde la proximidad”.

Nieves Álvarez, modelo y presentadora

“Hace un año compartía mis miedos e inquietudes a través de estas páginas y jamás imaginé que 365 días después hubiéramos tenido que aprender a normalizar una realidad que me sigue pareciendo una película de ficción. Esta situación solo acabará con la vacunación masiva con la mayor rapidez. La medicina ha cumplido su reto con una vacuna que es sinónimo de esperanza, salud, recuperación económica... Solo espero que pronto podamos volver a respirar en libertad y abrazamos sin miedo”.

Teresa Perales, campeona paralímpica

2020 tenía que haber sido el año de sus sextos Juegos, el broche de oro de su carrera. Pero la cita en Tokio se ha retrasado a este verano. “Los Juegos serán la gran celebración que la humanidad necesita para reconectar con lo quiere volver a ser. Aún con restricciones, demostraremos que somos supervivientes. He tenido que replantear la temporada, soy un año mayor, pero, pase lo que pase, me sentiré muy orgullosa”. El parón en la competición ha tenido un lado bueno: “Estar tiempo con mi hijo ha sido un regalo maravilloso, aunque daría lo que fuera por abrazar a mi madre. Pero los abrazos volverán”.

Teresa Helbig, diseñadora

“Hemos hecho un ejercicio de introspección y análisis. Nos hemos centrado en las clientas y trabajado en nuevos proyectos, como el lanzamiento de Petite Helbig”, afirma. La crisis ha servido para reflexionar en torno a la moda: “Adoptaremos hábitos de consumo más coherentes y transparentes, que cuiden y respeten a quienes crean las prendas y a quienes las compran. Tenemos que reflexionar sobre las consecuencias de nuestros hábitos. Veo el futuro con optimismo, muchas ganas y una dosis altísima de humildad y adaptación al medio”.

Cristina Oria, chef y empresaria

Si un sector ha sufrido especialmente las consecuencias económicas de la crisis es la hostelería. “Antes luchabas para crecer; ahora, por sobrevivir”, reconoce Cristina Oria. Pero no se queja: “Las lamentaciones, como mucho, tienen que durar 24 horas. Hemos tenido en Erte al 75% de la plantilla, que son 130 personas, pero los hemos recuperado a todos”. ¿Cómo lo ha logrado? “Haciendo cosas nuevas. Al tener varias áreas de negocio (restaurantes, catering y tienda), hemos apostado por las de más recorrido. Si antes tenías un catering para 3.000, ahora sirves a domicilio un solomillo para dos”. El 1 de octubre, además, nació su tercer hijo. “Hemos aprendido a no hacer planes, cada día es una hoja en blanco”.

Leticia Dolera, guionista y actriz

“Sigo alucinada con que haga ya un año de esto”, reflexiona la creadora de la serie Vida perfecta. Se encuentra montando la segunda temporada, que filmó durante la pandemia con las nuevas medidas Covid-19 –“cada día de rodaje era un reto y un regalo”, dice– y no ha tenido apenas tiempo para echar la vista atrás al margen de los ratos que sacaba para conectar consigo misma haciendo yoga. “He aprendido que no podemos controlar nada y, cuando creemos que lo hacemos, estamos viviendo en realidad una ficción. También que todo es relativo, que los vínculos afectivos son lo que te van a sostener más allá de todo y que la vida es muy, muy frágil”.

Amaya Valdemoro, exjugadora de baloncesto y comentarista deportiva

Gradas llenas de público, aplausos, emoción... es lo que más echa de menos en las retransmisiones de la Liga ACB para Movistar+. “Al principio nos parecía curioso que no hubiera público, pero lo echamos de menos. Con las medidas de seguridad convenientes, la gente debería ir volviendo a los pabellones”. Y ese contacto lo echa también de menos en su vida personal: “Hemos ido cerrando el círculo. Y pienso en la gente joven, que no pueden disfrutar como yo lo hice. Pero hay que ser positivos”.

María Blasco, Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

María Blasco, Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

“Para la ciencia, ha sido un año trepidante. Hemos visto cada día nuevos trabajos sobre el virus, los tratamientos, las vacunas...”. Lo dice Blasco, responsable de uno de los centros de investigación punteros en España, donde también se han iniciado proyectos relacionados con la Covid. A su juicio, esta rápida respuesta de la ciencia “ha sido posible gracias a un trabajo que se ha desarrollado desde hace décadas” y nos ha hecho ver “que el mundo de la ciencia es global, colaborativo, que se ha organizado de forma espontánea y reaccionado de manera perfecta. Espero que esto haya dejado patente su importancia para la sociedad”.

Clara León, artista e ilustradora

Hace un año, impulsó junto a otros artistas la campaña #QuédateEnCasa. Curiosamente, el mayor cambio en su vida se ha producido fuera de ella. “Solía reírme de los guiris que se sentaban en las terrazas en pleno invierno y ahora mi vida social consiste en pasar frío. Dar un paseíto a cero grados, hacer picnic en enero, tomar unas cañas con los dedos congelados... Queríamos parecernos a los países escandinavos en la educación y los avances sociales, pero al final ha sido en la resistencia al frío”.