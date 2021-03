19 mar 2021

Compartir en google plus

Elena Rivera, la joven actriz española a la que vimos crecer como Karina en Cuéntame, comparte con Mujerhoy sus planes de ocio favoritos. Desde libros a algunos de los que para ella son los mejores restaurantes de Madrid. Sigue leyendo y descubre sus secretos.

Una película

Sé que no es el peliculón del siglo, pero me encanta Grease: su música, su historia... También me gusta el cine del Hollywood dorado, sobre todo, Audrey Hepburn. Vacaciones en Roma es una delicia.

Fotograma de la película Vacaciones en Roma pinit

Un capricho gourmet

Casi todo lo que lleve trufa me vuelve loca. Me encanta el tartar de atún con yema de huevo, trufa y vinagreta de ajetes del Sky Bar Picalagartos (Gran Vía, 21, Madrid).

Una serie

Además de hacer autobombo y recomendar Alba (porque refleja una realidad social de la que creo que hay que tomar conciencia), me encanta The Leftovers (HBO); siempre está entre mis tres series favoritas.

La actriz recomienda Leftoveres, de HBO pinit

Un libro

No soy una gran lectora, soy mucho más amante de lo audiovisual. Pero Penitencia (Suma de letras), de Pablo Rivero, tiene un punto de thriller psicológico que te engancha mucho. Además, ¡a Pablo lo quiero muchísimo!

El libro de Pablo Rivero, publicado por la editorial Suma de Letras pinit

Una escapada

Siempre que puedo, voy a Benicàssim a desconectar. Y a un rinconcito muy especial, en la playa de Els Terrers: el Botavara, un chiringuito en el que igual puedes comerte un bocata que tomarte una copa escuchando las olas.

Un capricho deco

Soy una adicta a Maisons Du Monde (maisonsdumonde. com). Lo último que he puesto en casa ha sido un díptico abstracto de una artista joven de Zaragoza que tiene un talentazo: Carmen D Art.

Mesa de una de las tiendas favoritas de decoración de la actriz pinit

Un restaurante

Ten con Ten (Ayala, 6, Madrid). Me gustan mucho la carta, el servicio, el ambiente... Es un restaurante al que voy con gente especial.