16 mar 2021

El anuncio de los nominados a los PremiosOscar ha provocado una explosión de júbilo global: por primera vez en la historia de los premios, la Academia nomina a dos mujeres en la categoría Mejor Dirección. Es un hecho insólito, ya que en dicha categoría solo han sido nominadas, en toda la trayectoria de estos premios, cinco directoras. Las protagonistas de la hazaña son Emerald Fennell, británica, directora de 'Una joven prometedora', guionista de la magnífica serie 'Killing Eve' y celebrity por méritos propios gracias a su papel en 'The Crown', donde se metió en la piel de una joven Camilla Parker-Bowles. Y Chloé Zhao, favorita además después de llevarse dos Globos de Oro, Mejor Dirección y Mejor Película, por 'Nomadland'.

Aunque las películas de Emerald Fennell y Chloé Zhao no tienen nada, pero nada que ver, existe cierto suelo común que hace posible que ambas hayan llegado a lo más alto de la industria. Cinco de las siete nominadas lo ha sido ya en el siglo XXI, en un tiempo marcado por las reclamaciones por parte de las mujeres que, pese a su talento, no accedían a los espacios de liderazgo. También tiene mucho que ver el aumento de películas dirigidas por mujeres en Estados Unidos: el año pasado, el 16% de las películas más taquilleras están firmadas por directoras, según datos del Center for the Study of Women in Television and Film. En 2019 el porcentaje fue del 12%, mientras que en 2018 apenas llegó al 4%. En España, solo el 10% de las películas tuvo directora en 2019.

El año pasado, Natalie Portman denunció en la alfombra roja el ninguneo de las directoras por parte de la Academia: "Quiero reconocer a las mujeres que no han sido nominadas por su increíble trabajo este año", dijo poniendo voz a lo que pensaba casi todo el mundo. Para ello, la espectacular capa negra que lucía llevaba bordados en dorado los apellidos de las cineastas ausentes: Lorene Scafaria ('Estafadoras de Wall Street'), Greta Gerwig ('Mujercitas'), Lulu Wang ('La despedida'), Elsa Amiel ('Pearl'), Mati Diop ('Atlantics'), Marielle Heller (Un bonito día en el vecindario'), Alma Har’el ('Honey Boy'), Melina Matsoukas ('Queen & Slim') y Céline Sciamma ('Retrato de una mujer en llamas').

La presencia de mujeres tras el combo (el monitor del director en el rodaje) es vital para conseguir la paridad en la industria del cine, donde la brecha de género apenas se han movido unos puntos en lo que va de siglo. Según el estudio 'The Celluloid Ceiling', las películas con directora al frente optan en un 59% por guionistas (frente a un 13% en el caso de los directores); en un 43% por editoras (los hombres solo un 19%); y en un 21% por directoras de fotografía (mientras que ellos solo las eligen a ellas en un 2% de los casos). Si añadimos a este análisis el factor diversidad racial, los porcentajes tienden, directamente, a cero.

Obviamente, además de la brecha de género en la industria influye el género, edad y raza de los votantes académicos, más conservadores que los corresponsales extranjeros que votan en los Globos de Oro. En la edición de este año de estos premios, además de Zhao y Fennell estuvo nominada a Mejor Directora Regina King, otra actriz que debuta con 'Una noche en Miami', un retrato de la evolución de los derechos civiles en los años 60, a partir de una reunión ficticia de Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown en 1964. 'Una joven prometedora' trata, desde un punto de vista irónico y nada trágico, sobre la masculinidad tóxica y cómo una víctima (extraordinaria Carey Mulligan) lidia con el trauma de la violación (seguro que no te imaginas cómo).

'Nomadland' , la película de Chloé Zhao, tiene muchas papeletas para llevarse el Oscar. Es la primera mujer que recibe cuatro nominaciones de la Academia en un mismo año: Mejor Dirección, Mejor Montaje, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. También es la primera mujer racializada nominada en la categoría de Dirección. Su protagonista, Frances McDormand, también tiene opciones de llevarse su tercer Oscar a la Mejor Actriz. Está sencillamente fabulosa como la minera que se convierte en nómada tras quedarse sin trabajo.