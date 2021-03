17 mar 2021

"Son mujeres que caminan en la misma dirección, la del liderazgo", ha explicado Lourdes Garzón al comienzo del encuentro, que también se ha emitido en streaming en Mujerhoy.com. La directora de Mujerhoy se refería a las 50 integrantes de Generación Next, la apuesta de Mujerhoy por toda una generación de mujeres menores de 40 años que destacan en diferentes ámbitos y que ya lideran nuestro futuro. Cinco de ellas han puesto hoy voz a todo ese talento en una charla en la sede de Vocento. Son la atleta Laura García-Caro, la directiva Irene Gómez, la poeta Noelia Cortés y las emprendedoras Sara Serantes y Belén Cabido.

Todas han tenido un éxito indiscutible en sus respectivos campos, pero, ¿qué significa para ellas esta palabra? "El éxito no tiene tanto que ver con los resultados que he obtenido a nivel deportivo como con haber podido dedicarme a lo que quería. Y llevar una vida acorde con mis valores", ha explicado Laura García-Caro. Ella ha dado su vida por el atletismo desde que tenía 12 años y ahora, a sus 25, se prepara para representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio en la especialidad de 20 kilómetros marcha. Y sin tirar la toalla, a pesar de lo duro que ha sido competir durante el confinamiento. "Entrenábamos en una cinta de correr", ha dicho.

Noelia Cortés, poeta, activista y feminista gitana, seguidora de la rapera Gata Cattana y que ultima la publicación de su ensayo "La higuera de las gitanas", "no necesita -dice- medir el éxito en números, sino en representación". Ella ha encontrado una voz propia, que es, en cierto modo, la de las mujeres que la han traído hasta aquí. Por eso, para ella, la representación es importante: "Las mujeres necesitamos a otras mujeres en los lugares a los que queremos llegar".

Video: Noelia Cortés participó a través de videoconferencia. andrea vega

El fracaso es una actitud

"El éxito es poder disfrutar, pasármelo bien haciendo lo que estuviera haciendo", ha explicado, por su parte, Irene Gómez, directora de Innovación Abierta de Telefónica, que lidera un equipo de cien personas. Por el contrario, "el fracaso es una actitud", ha añadido. Pero no hay que confundirla con los fallos: "Fallando se aprende. Fallar es una manera de hacerte más grande". Y si algo ha aprendido en su trayectoria ha sido a "no ponerme trampas a mí misma".

De éxito y de fallos (que no fracasos) sabe también Belén Cabido. Con 26 años creó desde México, junto con otros socios, su primera start-up, GoTrendier, un 'marketplace' de ropa de segunda mano que arrasa en Latinoamérica: ya cuenta con más de 4 millones de usuarios. El año pasado lanzó su segundo proyecto, LifeCole, una plataforma que ofrece cursos extraescolares online. "Para mí, tanto el fracaso -que no existe en mi cabeza- como el éxito, son una línea de aprendizaje en el tiempo", ha asegurado la emprendedora. "Todos los errores que he ido cometiendo en mi trayectoria son aprendizajes que me han hecho ser mejor líder, mejor emprendedora y mejor persona a nivel de toma de decisiones". ¿Y cuál ha sido su mayor aprendizaje en todo este tiempo? "La empatía. Saber formar un equipo ha sido mi mayor mi mayor reto. Tienes que aprender a hablar el lenguaje de los otros. La comunicación es muy importante".

Satisfecha con lo que haces

"El éxito es tener la sensación de que estás plenamente satisfecho de lo que has hecho", ha explicado, por su parte, Sara Serantes. Ella debe de estarlo: con solo 26 años creó Sushifresh, una compañía de restauración a domicilio, un sector del que se enamoró cuando vivió una temporada en Nueva Zelanda. Fue el germen de Freshperts, la compañía que lidera y que hoy cuenta con seis marcas. "El éxito es tener la sensación de que estás plenamente satisfecho de lo que has hecho", ha explicado Sara. ¿Y el fracaso? "No forma parte de mi vida", ha zanjado.

Generación Next es un ranking elaborado por la revista Mujerhoy formado por medio centenar de mujeres que destacan en los ámbitos de la empresa, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte y el activismo. Entre ellas hay rostros tan conocidos como la actriz Vicky Luengo, muy popular gracias a la serie 'Antidisturbios', o la cantaora María José Llergo, e investigadoras como Nerea Irigoyen, que ha liderado el estudio sobre el virus Zika en la Universidad de Cambridge.