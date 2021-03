28 mar 2021 Flor Grágera de León

Volvió a España, tras siete años de investigación postdoctoral en Japón y Australia en marzo de 2020, cuando el mundo se cerraba por la pandemia. Sonia Ruiz Raga (Tarragona, 1986) llegaba embarazada y con toda la determinación para seguir abriendo camino a las energías renovables. Una beca de la Fundación La Caixa le permitió el retorno. Ahora, con uno de los premios L’Oréal-UNESCO for Women in Science 2020/2021 se ha incorporado al Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología “por la puerta grande”, explica emocionada. Su trabajo es hacer que la energía del sol se adapte a nuevos dispositivos y nos llegue de manera más fácil y barata.

Mujerhoy. ¿Cómo comenzó a interesarse por las energías renovables?

Sonia Ruiz Raga. Era consciente del problema de la contaminación cuando terminé Ingeniería Química. Fui a una charla de un profesor y descubrí que podía investigar sobre energía solar. Y en el doctorado, me di cuenta de que mi trabajo podía mejorar el mundo.

Mujerhoy. ¿Qué requisitos debe reunir una investigadora?

Cualquier persona que tenga curiosidad por saber cómo funcionan las cosas puede ser científico. No es necesario ser superinteligente, sino tener la suficiente motivación.

Mujerhoy. ¿Esa curiosidad siempre la ha acompañado?

Sí, desde que era pequeña me interesaban las ciencias naturales y, en especial, los minerales.

Mujerhoy. ¿Cómo ha forjado la ciencia su personalidad?

Hace ver el mundo de una manera diferente. La ciencia es prueba y error, y de los errores se aprende, no son malos.

Mujerhoy. ¿Qué le ha aportado su etapa en el extranjero?

Quería ir lejos y explorar el mundo. En Japón, las condiciones de trabajo eran excelentes y la maquinaria, puntera. No hubiera tenido acceso a ella de otra manera. Aprendí muchas cosas, me relacioné con gente de diferentes culturas, me ha cambiado la manera de vivir. Después fui a Australia porque quería conocer el último lugar descubierto del mundo.

Mujerhoy. Usted se dedica a la tecnología fotovoltaica de tercera generación. ¿Qué es y por qué es importante?

La primera generación, la más conocida, es la de los paneles solares de silicio. Con la tercera se emplean muchos materiales que pueden generar electricidad a partir de la energía solar. Mi trabajo es seleccionar los mejores y combinarlos para obtener la máxima eficiencia. Ahora investigo la perovskita, cuya eficiencia es comparable a la del silicio, pero que permite prolongar la vida útil de los dispositivos.

Mujerhoy. ¿Qué ventajas añadidas tienen estos materiales?

Su fabricación es mucho más sencilla y barata. El silicio necesita maquinaria especializada y calentarlo a más de 1.000 ºC para obtenerlo puro. Los materiales que estoy investigando se pueden disolver, hasta formar tinta solar. Se podrían cargar en un cartucho de impresora e imprimirlos. Esto abarata mucho los costes de fabricación.

Mujerhoy. ¿Y favorecería la creación de industria y empleo?

A nivel industrial, requiere poca inversión inicial. Esto generaría empleo aquí, cerca del lugar de consumo. Crearíamos energía solar de kilómetro cero. Me gustaría hacer estas celdas solares en España.

Mujerhoy. ¿Dónde se podría utilizar esa energía de tercera generación?

Una de las características más atractivas de estos materiales es que pueden ser semitransparentes y flexibles: se podrían fabricar ventanas tintadas que generen electricidad, hacer cortinas, toldos y sombrillas, o poner sobre cerámica, para las fachadas.

Mujerhoy. ¿Cuándo podríamos ver materializada esta realidad?

Depende de la financiación. Al ritmo actual, en 10 o 15 años.

Mujerhoy. ¿Es urgente apostar ya por las energías renovables?

Es una necesidad extrema, ya llegamos tarde para detener el cambio climático. Es una realidad que nos afecta a todos.

Mujerhoy. ¿Qué trabajo queda por hacer con las renovables?

Habría que incentivar la instalación de placas fotovoltaicas en casas, comunidades y a mayor escala. Hace falta mentalización de la sociedad. Tenemos centrales térmicas, que contaminan mucho, pero que son invisibles, ya que están lejos de las ciudades. En el futuro, tendremos que convivir con las renovables: veremos parques eólicos, campos de placas solares...

Mujerhoy. ¿La energía fotovoltaica podría cubrir nuestras necesidades?

En España hay tanta luz solar que seguramente tendremos excedente, pero hay que almacenarla por la noche, por lo que necesitaremos eólica o hidráulica. Debemos invertir en baterías y generación de hidrógeno, para poder almacenarla y gastarla cuando sea necesaria.

Mujerhoy. ¿Están haciendo lo suficiente el Gobierno y la Unión Europea?

La UE ha empezado un camino de no retorno, con la aprobación del Pacto Verde Europeo, que prevé acabar en 2050 con la emisión de gases de efecto invernadero. Debemos reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y sustituirlo por energías renovables. Se va a invertir mucho en el hidrógeno verde, la inversión en coches híbridos más baratos es un hecho. Todas las industrias se tendrán que modernizar. Soy optimista.

Mujerhoy. ¿Por qué es importante el hidrógeno?

Es casi el único sustituto factible del petróleo: con menos peso, se podría dar energía suficiente a aviones, barcos, vehículos pesados, la siderurgia...

Mujerhoy. ¿Cuál es su prioridad como investigadora?

Continuar con las renovables, tanto fotovoltaica como hidrógeno. Los materiales que usamos para generar electricidad del sol también sirven para separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Me gustaría orientarme hacia esa rama.

Mujerhoy. ¿Premios como el L’Oréal-UNESCO for Women in Science animan a las jóvenes investigadoras?

Ha sido muy beneficioso para que mi investigación sea visible y para mí como científica y mujer. En España se está haciendo muy buena ciencia, pero normalmente no aparece en las noticias.

Mujerhoy. ¿Deberíamos ser más exigentes con nuestros políticos para que impulsen la investigación?

Yo propongo una casilla para la ciencia en la declaración de la renta. Cuanto más sepan los ciudadanos, más presionarán.