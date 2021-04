14 abr 2021 Álvaro FERNÁNDEZ-ESPINA

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No hace falta ser Peter Parker para comprender y extrapolar esta máxima al universo de las top models. Amber Valletta (Phoenix, 1974), sin ir más lejos, ha sabido comprender la analogía y aplicarla con éxito a su vida profesional, convirtiendo la fama en una valiosa herramienta a favor de un interés común, el ecologismo. Quien fuera uno de los rostros más reconocibles de la moda durante los años 90 ha diversificado su carrera lejos de las pasarelas ejerciendo con éxito además de como actriz o empresaria, como activista. Una ocupación que la ha llevado a luchar por la concienciación ambiental y tomar partido para alzar la voz en numerosas plataformas e iniciativas.

La última de ellas, a punto de lanzarse en pocos días, es una colección de accesorios que ha realizado en colaboración junto a la firma Karl Lagerfeld, y que gira en torno a un modelo de referencia de la enseña, el bolso K/Kushion, realizado en dos versiones con materiales innovadores y respetuosos con el medioambiente, veganos y reciclados, y que la propia Valletta nos presenta en primicia mundial. “No estamos viviendo un cambio climático, sino una crisis climática”, asegura categóricamente en una entrevista concedida por videollamada desde su casa de Los Ángeles.

Como testigo de excepción del funcionamiento interno de la industria de la moda, la modelo ha querido poner las cartas sobre la mesa y obligar a sus jugadores –tanto marcas como consumidores– a enfrentar la realidad, para lograr un equilibrio en el que no esté en peligro la continuidad del planeta y que se sustente en una apuesta firme por la transparencia en la procedencia de las materias primas, el respeto y el trato digno a los trabajadores y los procesos de producción sostenibles. Todos esos son los valores que representa esta colección, en la que hay mucho más de ella que simplemente su nombre cosido en la etiqueta.

Mujerhoy. Han invertido cinco años desarrollando esta colección sostenible con Karl Lagerfeld. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y por qué cree que el momento oportuno para presentarla es ahora?

Amber Valleta. La primera vez que les propuse llevar a cabo este proyecto les entusiasmó la idea, pero no estaban preparados por temas de producción. Sin embargo, durante este periodo la marca se ha involucrado mucho en valores sostenibles y por fin el público está más informado sobre los problemas que afronta la moda y se plantea un consumo responsable. Las piezas de esta colección se han hecho de forma muy consciente, con precisión, cuidado e innovación.

Mujerhoy. Su activismo medioambiental viene de lejos. ¿Recuerda cuál fue el momento exacto en el que sintió que tenía que luchar por esta causa?

Crecí rodeada de naturaleza. Mi madre era una gran activista también, estaba muy implicada en la lucha contra la construcción de plantas nucleares en los terrenos de nativos americanos cerca de Tulsa, la ciudad donde vivíamos. Recuerdo verla manifestarse, ser detenida... Ella me explicó por qué lo hacían y fue quien me inculcó que debía protestar ante las injusticias. Desde niña, siempre sentí mucha curiosidad por la naturaleza y la preservación del medio ambiente, lo estudié durante una época en la Universidad en Nueva York, justo cuando Al Gore empezaba a hablar del cambio climático y comencé a hacer conexiones con la industria de la moda. Por aquel entonces no era un discurso tan extendido, pero después me mudé a California, tuve un hijo y entendí aún más la necesidad de dejar un buen legado a las generaciones futuras. Por eso, cuando regresé a la moda a mediados de los 2000, tenía muy claro que tenía que centrarme en hablar de esos problemas. No quería hacerlo creando mi marca ni lanzar una firma con mis diseños como han hecho muchos otros, sino colaborando con gente que ya tenían el talento. No quería convertirme en otra diseñadora más, pero sí unirme a expertos y trabajar como activista y educadora para cambiar la industria.

Mujerhoy. Ahora que el discurso eco ha calado desde las firmas de moda de lujo hasta las más masivas, ¿cuál es el reto más apremiante en términos de sostenibilidad?

Todo está interconectado. La prioridad es lograr la transparencia en la cadena de suministro. Cuidar el factor humano y el medioambiental son dos caras de la misma moneda. Hablar de economía circular implica no recurrir a materias primas nuevas para producir, sino crear un sistema que se alimente de los desechos, que lo viejo se convierta en algo nuevo. Por eso el medio ambiente y la parte social están conectados, uno afecta al otro. Es un problema sistémico con una solución holística.

La modelo, con el bolso ecológico que ha creado para Karl Lagerfeld. pinit

Mujerhoy. La situación actual ha acentuado la percepción de muchos de estos temas. ¿Cree que cuando volvamos a la normalidad se olvidarán?

Para nada. Es como pensar que puedes volver a dormirte después de que haya sonado el despertador. ¿Cómo puedes darte la vuelta en la cama y pensar que no ocurre nada? Para muchos de nosotros las luces se han encendido y nos han permitido ver cosas que antes no podíamos porque estábamos muy ocupados o distraídos con otros asuntos.

Mujerhoy. Como una de las modelos más influyentes de su generación nunca ha tenido miedo a ser portavoz de causas sociales. ¿Qué le ha llevado a exteriorizar esta vertiente activista de su personalidad?

Creo que cada uno de nosotros tenemos una voz y no importa si tienes millones de seguidores o si ni siquiera estás en las redes sociales: somos parte del mundo y, si vemos algo que nos incomoda o preocupa, tenemos que decirlo. La fama es una gran responsabilidad para actuar como un altavoz de esos problemas de los que la gente necesita ser consciente. Si no utilizo esta plataforma a la que tengo acceso por mi trabajo para ayudar, ¿qué sentido tiene? Ese es el significado de la vida para mí; ni el dinero, ni las casas, ni el último modelo de iPhone o un armario lleno de ropa cara. Es cómo nos tratamos los unos a los otros.

Mujerhoy. ¿Hacia dónde deberían dirigirse hoy las políticas ambientales?

Hay que seguir hablando de la innovación, que la gente entienda la repercusión de los desperdicios en la industria de la moda. Y comprender que es tarea de todos, también de las marcas y de los consumidores. Deben ser conscientes de los hechos, no es algo que atañe solo a los medios de comunicación. Todos somos parte del problema: todos nos vestimos cada día.