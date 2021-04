14 abr 2021

Cuando Teresa Busto (Madrid, 1959) acababa de terminar Ingeniería Industrial en la Politécnica de Madrid y ya trabajaba, en 1987, quería fabricar coches. Pero una tarde, pasó por la factoría en Getafe de CASA (que luego sería Airbus) y vio aterrizar casi encima de ella un avión. Pensó: “Esto es una maravilla”. Y presentó una instancia. Tuvieron que pasar meses y más de 500 llamadas de teléfono para que la convocaran. Cuando la contrataron, preguntó. “¿Por qué, si me habéis dicho que no sé de aeronáutica?”. “Por que se come usted el mundo”, le contestaron. Y es lo que sigue haciendo 35 años después. Hoy es vicepresidenta en España de Airbus y directora de la factoría de Illescas (Toledo), donde 1.000 personas, el 50% mujeres, fabrican componentes para los aviones del líder aeronáutico, que tampoco ha sido ajena los problemas provocados por la pandemia. Además preside la asociación Ellas Vuelan Alto, para visibilizar a las mujeres en esta industria.

Mujerhoy. Es usted un modelo para muchas mujeres. ¿Pesa la responsabilidad de ser un ejemplo?

Teresa Busto. Durante toda mi trayectoria profesional he tenido tanta falta de modelos, que creo que es absolutamente necesario. Y aunque, a veces, esté cansada, creo que tengo la obligación de hacerlo. Un modelo muestra algo que muchas personas no saben que existe. Y te copian. Tu puesto, tu profesión, tus valores. Y los cambios han sido muy importantes.

Mujerhoy. ¿Sigue siendo difícil ser mujer y mandar?

Nunca he mandado, prefiero la palabra liderar, porque es asumir la responsabilidad de un equipo motivado que tiene que conseguir unos objetivos, que lo hagan con emoción y ganas. Yo he liderado mucho, pero no he mandado nada. No he mandado ni en mi casa.

Mujerhoy. Lleva 35 años en Airbus. ¿Cómo ha ido cambiando la empresa?

Era una empresa militarizada. Yo entré cuando se estaba reconvirtiendo hacia el sector civil. Ya había un par de mujeres, pero fue duro. Por ejemplo, no había servicios para mujeres. Yo he oído eso de “¿adónde vamos a llegar?”. Pero mi estilo era motivar, cambiar, influir, acordar. Hice un trabajo activo para convencer a otros departamentos, a mis jefes.

Mujerhoy. ¿Recuerda alguna situación complicada?

Por ejemplo, un día llegué a mi sitio y tenía la mesa llena de preservativos. Cosas graves y menos graves: me cambiaban el nombre y me llamaban bulto, pero ni me dolía. Un día bajé al taller y un operario me dijo: “¿Que va a venir una mujer a decirme lo que tengo que hacer cuando ya tengo una en casa que me lo dice todos los días?”. Cosas como esas hacen que tengas un carácter fuerte para ponerte en tu sitio. Y acaban dándose cuenta de que estás y es normal

Mujerhoy. Su padre era ingeniero.

Me enseñó muchas cosas y me llevó a la ingeniería. Si no llega a morir, quizá no lo hubiera estudiado. Pensé: “Tengo que salir, ganar un salario, hacer algo por mí misma”. Y decidí estudiar Ingeniería Industrial. Trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde. En la Universidad éramos tres.

Mujerhoy. ¿Cómo ve hoy a las jóvenes?

Siguen cargando con estereotipos. Las mujeres no somos buenas en desarrollar una carrera, no sabemos dónde queremos ir, tenemos miedo. Nos parece que somos poco si no somos las mejores. Pensamos en la madre, el marido, los niños, no en nosotras. Yo diría a las mujeres que no pierdan una oportunidad; las oportunidades pasan y no vuelven.

Mujerhoy. Creo que lo primero que hizo cuando llegó a la factoría de Airbus en Toulouse, donde estuvo cinco años, fue saludar a los 1.500 trabajadores uno por uno.

Cuando llegué para desarrollar, con equipos internacionales, el modelo 350, la verdad es que los operarios me daban miedo. Por eso, lo primero que hice fue presentarme y presentar mis valores, en una carta, operario por operario. Descubrí que había músicos o deportistas, que teníamos cosas en común. Pero, añadía, a partir de ahora soy la jefa. Y no pasa nada.

Mujerhoy. ¿Nos caracteriza a las mujeres la empatía?

Los hombres están orientados a objetivos. Las mujeres, además, quieren hacer equipo. Tenemos jefas de producción con 200 empleados entre los que el índice de absentismo es menor.

Mujerhoy. ¿Cómo se vive la pandemia cuando se es responsable de tanta gente?

Lo hemos vivido con dolor, porque tras la crisis sanitaria, viene la económica. Hemos tratado comunicar con transparencia. Y estoy orgullosa de mi equipo.

Mujerhoy. ¿Cómo se puede motivar a las más jóvenes para que sean ambiciosas en su carrera?

Nadie aspira a lo que no conoce. Hay que eliminar los estereotipos en los libros de texto, para empezar. Las familias están ancladas en esos estereotipos.

Mujerhoy. Usted trabaja para ello con la red Ellas Vuelan Alto.

Desde que empezamos, ha aumentado la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en un 20%. Queremos hacer redes de mujeres en todas las empresas que nos lo pidan y promocionarlas. Visibilizar a las mujeres. Queremos dar voz y modelos a seguir.

Mujerhoy. ¿Es usted optimista?

Siempre lo soy. Tenemos una oportunidad de oro para reinventarnos y rehacernos, cosas que no habríamos podido emprender de otra manera.

Mujerhoy. ¿Y habrá, en el futuro, aviones sostenibles?

Estamos trabajando en esa dirección. Los materiales compuestos necesitan menos mantenimiento y menos peso, con lo cual se necesita menos combustible. No podemos sostener este mundo como hasta ahora y quizá esta crisis ha servido para hacer una transformación hacia un modelo sostenible. Y vamos a por ello.