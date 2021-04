11 abr 2021

Hay una palabra a la que Eiza González (Ciudad de México, 1990) recurre para definir lo que lleva vivido en este último año: “surreal”. Le sirve para adjetivar la experiencia de ser una miniatura humana entre los dos monstruos gigantes de Godzilla vs. Kong, para la que piso escenarios naturales que van de Hawai a Australia. “Ahora que no hemos podido movernos lo valoro incluso más”, reconoce la actriz.

Con el habla angelina de quien lleva casi una década en Hollywood, también considera surrealista haber celebrado su último cumpleaños apagando las velas con una bocina gigante en el rodaje de Ambulance, la nueva película de Michael Bay, el director de blockbusters espectaculares y explosivos como Transformers o Armageddon. “Ahora mismo estoy en una pausa –explica sentada en su caravana–. Y por supuesto, estoy cubierta de polvo y rasguños. No sería una película de Michael Bay si no fuera así, ¿no?”.

Cuando tiene lugar la entrevista, la imagen de Eiza González con un elegantísimo vestido negro de Versace está arrasando en la red. Su look para los Globos de Oro un día antes ha sido uno de los más elogiados, aunque ella está más contenta por el premio de su compañera de reparto Rosamund Pike en I care a lot, la comedia negra que acaba de llegar a los cines y se estrenará en Prime Video el 16 de abril. “Lo más surrealista es que te arreglas tanto para no ir a ningún lado, te haces unas fotos y luego te quedas en casa. Solo por el premio de Rosamund, ya mereció la pena, aunque es triste dedicar tantos meses y energía a una película y no poder celebrar su estreno o su reconocimiento con el equipo”.

Los que han trabajado con Eiza –hizo Paradise Hills con la directora española Alice Waddington–, hablan de ella como una actriz de las que hacen equipo. Y también hace comunidad entre los latinos de Hollywood. Entre sus amigos están Pedro Pascal o Ana de la Reguera, aunque haya sido su romance el pasado verano con Timothée Chalamet lo que más ha dado que hablar. Ella, en cambio, no comenta esos asuntos. Prefiere felicitarse por no haber dejado de trabajar en un año de pandemia y agradecer a otras compañeras las oportunidades de las que ahora goza. “Si no fuera por Salma [Hayek] o Penélope [Cruz], yo no estaría aquí. Ojalá algún día pueda ser para otras una mentora como lo han sido ellas”.