25 abr 2021 Ixone Díaz landaluce

La definición clásica de pop star no se aplica a Anitta. Y no es por falta de números astronómicos ni capacidad para ser un fenómeno viral cuando y como quiera. Para algo tiene 50 millones de seguidores en Instagram y sus vídeos acumulan la friolera 5.400 millones de reproducciones en YouTube. Tras hablar cinco minutos con ella, queda claro que esta brasileña de 27 años está hecha de una pasta diferente. No hay tics de diva a la vista ni preguntas incómodas. Hasta hasta hace poco, también era su propia mánager y se encargaba de gestionar cada detalle de su carrera, por minúsculo que fuera.

En realidad, de los negocios se encarga Larissa de Macedo Machado, la niña que creció en las favelas de Río de Janeiro, empezó cantando en una iglesia y subiendo vídeos a YouTube. Anitta es su alter-ego artístico. La que ha colaborado con Madonna, J Balvin o Caetano Veloso; la de los videoclips sensuales, coloristas y controvertidos a ritmo de funk-carioca; la que cuenta abiertamente que se ha operado la nariz, el mentón y se ha reducido los pechos y la que está a punto de lanzar Girl from Rio, su nuevo single. Pero en esta entrevista, que nos concedió por videoconferencia desde Miami, habla sobre todo Larissa, la business woman. Más vulnerable e introvertida, pero igual de fascinante. Puede que un poquito más.

Mujerhoy. Suele decir que no es ni la mejor cantante ni la mejor bailarina. ¿A qué atribuye entonces su éxito?

Anitta. A mi dedicación, esfuerzo, responsabilidad, profesionalidad y persistencia. Esos son mis mayores talentos. No digo que no sepa cantar; sé cantar. No digo que no sepa bailar; sé bailar. Pero son esas otras características las que me han traído hasta aquí.

A veces, tenemos una imagen estereotipada de las favelas. ¿Cómo fue crecer allí?

Soy una chica de barrio, crecí en la realidad de una favela. No conocía el Brasil más chic al que he tenido acceso después, cuando ya era cantante. No sabía que existía.