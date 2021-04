26 abr 2021

Chloé Zhao (una de las figuras clave de los momentazos de la noche) y Emerald Fennell llevaban días protagonizando los titulares de los medios en lo que a Oscars 2021 se refiere: por primera vez en casi cien años de historia (y de curiosidades que deberías saber), dos mujeres fueron nominadas al Oscar a la Mejor dirección.

Ha sido Chloé Zhao la que ha podido alzar finalmente la estatuilla por Nomadland -protagonizada por McDormand, que se ha hecho con su tercer Oscar por esta cinta- y la que se ha convertido en la segunda mujer en la historia que recibe el galardón (la primera fue Kathryn Bigelow por En tierra hostil).

El discurso de Chloé Zhao ha sido de lo más inspirador (y compartido) de la 93ª gala de lo Premios Oscar

Su discurso ha sido uno de los momentos más aplaudidos en redes sociales. “Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido, este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen, eso me inspira a seguir”, ha dicho justo antes de recordar un proverbio que aprendió en su china natal: “todos los seres humanos son buenos cuando nacen”.

De ser actriz en The Crown a llevarse el premio a Mejor guion

Otra de las grandes protagonistas de la noche ha sido Emerald Fennell. La actriz, a la que muchos recuerdan por su papel de Camila Parker-Bowles en The Crown, ha pillado por sorpresa a Hollywood este año con una polifacética carrera que la ha llevado hasta las nominaciones de los Premios de la Academia.

La carrera de Emerald Fennell se perfila como una de las más prometedoras de los últimos años

Finalmente ha podido recoger el premio a Mejor guion por Una joven prometedora, la película por la que también competía con Zhao a Mejor dirección, y que ha dejado claro que su debut como directora no hace más que respaldar la sólida trayectoria de una joven mujer de 35 años que va a dar mucho que hablar.

Muy emocionada y pidiendo disculpas a Soderberg por no haberse preparado un discurso -confiesa que no pensó jamás que iba a ganar-, ha recogido la estatuilla de manos de Regina King y se lo ha dedicado a todo su equipo, su marido y su primero hijo "por nacer dos semanas después de terminar el rodaje".

Esta es la lista completa de ganadores de los Oscar 2021:

Oscar Mejor Película

Nomadland

Oscar Mejor Actor

Anthony Hopkins

Oscar Mejor Actriz

Frances McDormand

Oscar Mejor Actor Secundario

Daniel Kaluuya

Oscar Mejor Actriz Secundaria

Yuh-Jung Youn

Oscar Mejor Dirección

Chloé Zhao

Oscar Mejor Guión Original

Una joven prometedora de Emerald Fennell

Oscar Mejor Guión Adaptado

El padre de Christopher Hampton y Florian Zeller

Oscar Mejor Fotografía

Mank para Erik Messerschmidt

Oscar Mejor Edición

Sound of Metal para Mikkel E.G. Nielsen

Oscar Mejor Diseño de Producción

Mak para Donald Graham Burt y Jan Pascale

Oscar Mejor Diseño de Vestuario

La madre del blues para Ann Roth

Oscar Mejor Sonido

Sound of Metal para Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Coutolenc, Carlo Cortés Navarrete y Phillip Bladh

Oscar Mejor Maquillaje

La madre del blues para Sergio López-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson

Oscar Mejor Partitura Original

Soul de Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste

Oscar Mejor Canción Original

Judas and the black mesiah de H.E.R., Tiara Thomas y D’Mile

Oscar Mejores Efectos Especiales

Tenet para Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott R. Fisher

Oscar Mejor Documental

Lo que el pulpo me enseño

Oscar Mejor Corto Documental

Colette

Oscar Mejor Película de Animación

Soul

Oscar Mejor Corto de Animación

Si me pasara algo, os quiero

Oscar Mejor Cortometraje

Dos completos desconocidos

Oscar Mejor Película Extranjera

Otra ronda