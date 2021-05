12 may 2021

Imagínate que trabajas en una multinacional y no puedes estar más hastiada. Imagina también que tu pasión es escribir, y cuando sales de la oficina, siempre más tarde de lo que deberías, te tiras hasta la madrugada creando personajes, hilvanando historias, generando tramas. Sigue imaginando que, contra todo pronóstico, terminas de escribir una historia y la publicas en Amazon sin mayores pretensiones, incluso con un puntito de vergüenza. Y ahora imagina a lo grande y visualízate menos de diez años después como una de las escritoras de best sellers más conocidas de España. ¿Fuerte, verdad? Pues eso es lo que le ocurrió a Elisabet Benavent.

Corría el año 2013 cuando una tierna Elisabet Benavent autopublicaba 'En los zapatos de Valeria' en Amazon y sólo hicieron falta unos meses para que la editorial Suma de Letras se diera cuenta del bombazo y lo lanzase al mundo editorial profesional. Después de este libro, vinieron 'Valeria en el espejo', 'Valeria en blanco y negro' y 'Valeria al desnudo', saga romántica-contemporánea que ha sido traducida a varios idiomas y acumula más de 1.200.000 ejemplares vendidos. ¿Pero qué tiene Valeria que nos gusta tanto?

Valeria es algo aspiracional. Es la idea de que a personas normales, les pueden ocurrir cosas maravillosas y que por muchas veces que te equivoques (y mira que se equivoca veces), puedes encontrar la felicidad a la vuelta de la esquina. O en una noche de copas. Son novelas que mezclan la risa y el llanto, los problemas reales con los más frívolos, la rutina diaria con las salidas de tiesto que ponen sal a la vida.

No, el lenguaje de Elisabet no es enrevesado. Quizá sus tramas no traten de los problemas más trascendentales. Pero puede que por eso, venda libros como rosquillas, porque todos necesitamos ese ratito de sentarte en el sofá y reírte a carcajadas. Ese momento de desconexión en el que los minutos acaban transformándose en horas sin poder despegar la mirada de la lectura.

Su segunda tanda de libros fue la bilogía Silvia, en 2014, compuesta por 'Persiguiendo a Silvia' y 'Encontrando a Silvia'. En estas novelas, la protagonista vive una historia de amor de lo más descarnada con una estrella del rock. ¿Quién en algún momento de su vida no ha deseado vivir el 'Sexo, drogas y rock and roll' desde una mansión de Los Ángeles? A lo mejor no con tanto lujo de detalles, pero lo de la estrella del rock seguro que la gran mayoría. Y estos libros te lo dan, te dan el sueño adolescente para que lo recrees en tu imaginación durante el tiempo que te dure el libro.

Avanzamos un poquito más, hasta 2015, y Elisabet nos sorprende con la trilogía 'Mi elección', donde la historia de amor no la protagonizan dos, sino tres. Una chica normal, como cualquiera de nosotras, encuentra trabajo de secretaria en una multinacional, conoce a dos chicos guapísimos, inteligentísimos y forradísimos y se acaba liando... con los dos. A la vez. ¿Recordáis eso que os he dicho antes de literatura aspiracional? Vale, puede que no aspires a hacer un trío, pero mientras lees estos libros hasta te lo planteas.

No os voy a comentar todos y cada uno de los libros de Elisabet, porque tiene nada más y nada menos que 19. 19 libros. En menos de diez años. ¿Te salen las cuentas? Pero sí te diré que las tramas van evolucionando y comienzan a tratar temas más adultos conforme la propia escritora cumple años. Porque es ley de vida, lo que te interesa a los 20, no te interesa a los 30. O mejor, a los 20 te interesan unas cosas, y a los 30 te interesan todas las de los 20 más algún extra añadido. Hijos, dudas existenciales, laborales, amorosas, el replanteamiento de tu vida entera... En definitiva, todo lo que te puede ocurrir a ti, pero contado con gracia.

Y entonces, cuando Elisabet cree que su vida profesional no puede estar más llena, es cuando Netflix llama a su puerta y le da vida no a uno de sus libros sino a tres. Tres de sus historias llevadas a la pequeña pantalla con personajes de carne y hueso. Todo empezaba con 'Valeria', como no podría ser de otra manera. La plataforma de streaming estrenaba la primera temporada de 'Valeria' el 8 de mayo de 2020, para alegrar las vidas de todos los que nos encontrabamos encerrados en nuestra casa en plena pandemia. Pero como no todo podía ser de color de rosa, la adaptación no gustó a la gran mayoría de las fans de la escritora y vino cargadita de polémica.

Maticemos nuestras palabras. No es que no les gustase, es que la adaptación libre del texto de Elisabet quiza fue demasiado libre e intentando mejorar una historia que hubiera sido un éxito por sí sola, se llevaron a varios personajes por el camino. Nerea no era una señorita victoriana, preocupada por casarse y tener hijos con un príncipe azul que encajase en su perfecta vida, sino que se convirtió en una abogada lesbiana que se da al activismo por los derechos LGTBI mientras descubre su lado más promíscuo. Adrian, el marido de Valeria, no es un personaje infiel que infravalora el trabajo de su mujer y le pone los cuernos con su jovencísima ayudante, sino que es un marido dedicado que sufre porque ve que está perdiendo al amor de su vida. Y no es que estos personajes estén mal, es que la historia cambia sustancialmente. Y a los fans les gustaba la historia tal y como estaba. Pero bueno, tan poco no les gustaría cuando todos la devoraron y consiguieron que la segunda temporada se confirmase enseguida.

Cuando Netflix ve un filón, no lo deja escapar tan fácilmente y eso es lo que ha ocurrido con la escritora. Tras el éxito de 'Valeria', se confirmó la adaptación de otro de sus libros al formato película. Se trata de 'Fuimos canciones' y está protagonizada nada más y nada menos que por Álex González y María Valverde, completando el elenco Elísabet Casanovas, Susana Abaitúa, Eva Ugarte y Miri Pérez-Cabrero. Todavía no tiene fecha de estreno oficial, pero se prevé para este año.

Y cuando parecía que todo estaba tranquilo para Elisabet con la publicación de su último libro, 'El arte de engañar al karma', la valenciana nos dio el notición. Otro de sus libros, 'Un cuento perfecto', también va a ser adaptado por Netflix. De momento no sabemos ni el formato ni los actores que representarán a Margot y David, pero seguro que la escritora, muy activa en redes sociales, nos lo irá contando todo.

¿Todavía no te has leído ninguno de sus libros? Pues es una suerte, porque te esperan horas de diversión. Eso sí, prepárate, porque cuando terminas una de sus sagas, necesitas un tiempo de duelo para despedirte de unos personajes que se te meten dentro convirtiéndose en parte de tu familia.