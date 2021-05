16 may 2021 Marion Galy-Ramounot

En el octavo piso del Century Plaza Towers en Los Ángeles, desde la ventana del despacho se ven las colinas en las que se encuentran el icónico letrero de Hollywood. Es aquí donde recibe a sus clientes, en dos sillones de cuero verde vivo colocados frente a su escritorio y cerca de una caja de pañuelos. O en el sofá grande, en tonos crema, por encima del cual se lee en grandes letras: The End. Las dos palabras no carecen de humor cuando sabemos que Laura Wasser (Los Ángeles, 1968) es la abogada experta en divorcios más famosa de la costa oeste. The disso queen [la reina de la ruptura] la ha apodado la página web de cotilleos TMZ.

Una medalla más para esta mujer morena en cuyo rostro destaca una sonrisa ultrablanca (esto es California), que en sus 25 años de carrera ha defendido los intereses de Britney Spears, Johnny Depp, Heidi Klum, Jennifer Garner, Ashton Kutcher, Melanie Griffith, Ryan Reynolds, Christina Aguilera, Maria Shriver Kennedy, Gwen Stefani... Separación de bienes En 2011, Wasser obtuvo 425 millones de dólares para Robyn Moore, ex de Mel Gibson y madre de siete de sus nueve hijos, sellando así el divorcio más caro de Hollywood. Seis años más tarde, negoció los términos de la ruptura entre Jennifer Garner y Ben Affleck.

Más recientemente, defendió a Angelina Jolie en su batalla legal para conseguir la guardia y custodia exclusiva de los seis hijos que comparte con Brad Pitt, antes de tirar ella misma la toalla, cuando las partes se volvieron demasiado agresivas. Pero, sobre todo, es la osada abogada que ha aceptado una difícil misión: tramitar el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, la diva de los reality y el rapero megalómano, ambos multimillonarios. En juego, cuatro hijos y una inmensa fortuna compartida desde 2014 por la pareja más perseguida de la industria del entretenimiento 2.0. Si todo ocurre como está planeado, el procedimiento de separación de la pareja será amistoso y sin alboroto. Laura Wasser tiene la costumbre de no comentar ninguno de los casos que está llevando. No sabremos siquiera cómo es trabajar con la increíble familia Kardashian (ya ha defendido a las tres hermanas en sus anteriores divorcios).

Laura ha aceptado una difícil misión de tramitar el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, la diva de los reality y el rapero megalómano, ambos multimillonarios. pinit

La eficiencia y discreción son las razones por las que las fortunas de Hollywood requieren los servicios de la abogada. No muchos pueden permitírselo: 950 dólares a la hora y un anticipo de 25.000 dólares sobre sus honorarios. “No se desahogue, soy demasiado cara”, tiene la costumbre de decir esta californiana acostumbrada a alzarse sobre unos vertiginosos stilletos de Louboutin. Una forma original de dejar bien claro a sus futuros clientes que es abogada, no psiquiatra. La ley de los ángeles Sus padres la bautizaron como Laura Allison Wasser por sus iniciales: LAW [ley, en inglés]. “

Sin embargo, yo no pensaba convertirme en abogada hasta que descubrí los cursos de oratoria en la Universidad”, cuenta esta licenciada en la prestigiosa Universidad de Berkeley y en la Loyola Law School, por la que también pasaron las estrellas de la abogacía Gloria Allred y Robert Shapiro, abogada de la acusación y abogado defensor, respectivamente, en otro proceso mediático, el juicio de O.J. Simpson. El guiño de llamarla LAW viene de su padre, Dennis Wasser, también un famoso letrado que se ocupó de divorcios de estrellas, aunque en el siglo XX: Steven Spielberg, Clint Eastwood o Tom Cruise cuando se separó de Nicole Kidman. En 1976, fundó Wasser, Cooperman y Mandles, la firma de la que su hija es ahora principal reclamo, a pesar de que él sigue ejerciendo. El primer caso que asumió Laura fue su propio divorcio, con solo 26 años. “Me casé en mi segundo curso en la facultad de Derecho. Pronto me di cuenta de que no terminaríamos nuestra vida juntos”. Mientras hacía prácticas en el bufete familiar, naturalmente se especializó en separaciones. “

Es emocionante. No hay ningún área del Derecho en la que entres de forma tan íntima en la vida de las personas. Cada día aprendo más sobre la condición humana”. Clientes caprichosos A sus dos hijos, de 11 y 15 años, trata de enseñarles que no es necesario tener un anillo en el dedo para sentir que existe un verdadero compromiso en una relación sentimental. El consejo materno tiene mayor validez si tenemos en cuenta que viven en California, un estado en el que prima, por encima de todo, el régimen de gananciales y que impone un reparto perfectamente equitativo de los bienes de la pareja. En otras palabras, si usted se divorcia en Los Ángeles, cada dólar ganado después de su matrimonio se convierte en copropiedad de su cónyuge. De ahí los procedimientos a veces interminables entre los poderosos de Hollywood y las guerras sucias que provocan. Desde el punto de vista humano, sin embargo, las separaciones de los famosos no son muy distintas a la hora de tramitarse del resto de personas anónimas. “

Asesoró a Amber Heard en una demanda de divorcio repleta de acusaciones de abusos y maltrato a Johnny Depp. pinit

El divorcio es un gran igualador –resume Laura Wasser–. Todos mis clientes experimentan el mismo dolor, la misma incertidumbre”. Hay una diferencia, sin embargo: Los más ricos y famosos están, sin duda, menos acostumbrados a escuchar la palabra “no”. No está de más, entonces, recordarles esta palabra y que sus expectativas son todo menos realistas”. Aún así, Laura Wasser se tuvo que emplear a fondo para establecer la custodia compartida de una obra de arte (su cliente la disfruta en años alternos). También tuvo que explicarle a un jugador de baloncesto que no era legal imponer un período de pérdida de peso a su esposa después de un embarazo. A gente resentida que tiene solamente una meta, arruinar a su cónyuge o simplemente hacer daño, ella les hace comprender, amablemente, que no han llamado a la puerta adecuada. Negocio familiar Detrás de sus trajes sastre de Oscar de la Renta y su maletín de Prada, esta amante del surf sueña con transformar la manera de abordar el final del matrimonio. “

Jennifer Garner recurrió a Wasser en su divorcio de Ben Affleck en 2018.

Ese es realmente mi objetivo en la vida: la evolución del divorcio”, afirma. En 2013, publicó No tiene que ser así: cómo divorciarse sin destruir su familia o arruinarse, una colección de consejos para salir vivos, sanos y con dinero de un proceso de estas características. Hace dos años, lanzó It’s over easy, una plataforma online con el objetivo de facilitar el acceso al divorcio en un país en el que cuesta alrededor de 12.000 €, o sea, ocho veces más que en España. “Sin abogado. Sin citas ante los tribunales. Sin problemas”, reza la página principal. Una especie de anti Kramer contra Kramer de la era digital. La pregunta que algunos se hacen es si podría perjudicar a su propio bufete. A Wasser parece no importarle Hay una cosa que odia que digan sobre los abogados de familia: que solo les importa el dinero. “

Nosotros no causamos los divorcios. Todo lo contrario, intentamos resolverlos”, asegura. En la gran pantalla Como Amal Clooney, incansable defensora de los derechos humanos, Laura Wasser se ha convertido en un icono en su especialidad. Hasta el punto de captar la atención de los estudios de cine. Asesoró sobre tribunales en el rodaje de Mentiroso compulsivo (1997), el taquillazo en el que un desatado Jim Carrey interpretaba a un abogado sin escrúpulos, y en la serie Girlfriends’ Guide to divorce, que cuenta la agitada ruptura de una madre de familia entrados los 40. En 2019, Noah Baumbach, el director de Historia de un matrimonio, que se reunió con ella en varias ocasiones durante su propio divorcio Wasser defendió los intereses de su exesposa, la actriz Jennifer Jason Leigh–, se inspiró libremente en la abogada para dar forma al personaje interpretado por Laura Dern, una letrada con sonrisa depredadora, impecable vestuario de lujo y altísimos tacones de aguja. Poco importaba si era una caricatura implacable y sexy de una abogada, todos vieron paralelismos entre el personaje y ella. Desayunar vitaminas, cenar con la vicepresidenta Abogada abrumada, consultora muy popular, madre de dos adolescentes en plena efervescencia...

Para llegar al final de sus jornadas, Wasser se levanta a las 5:30 cada mañana con una sola idea en la mente: “¡Café!”. Mientras West Hollywood está dormido todavía, ella ya está en la calle para correr con sus dos perros, un labrador y un pitbull. Un momento solo para ella, antes de tomarse sus vitaminas B12, C y E, y de ser absorbida por el huracán que son todos sus días. Por la noche, sale a cenar con amigos, que no clientes, especifica. Kamala Harris está entre sus amistades desde hace años, cuando la vicepresidenta era fiscal general de California. ¿Cuál es el colmo de una especialista en divorcios? En efecto, a Laura Wasser le encanta ir a bodas. ¿Puede predecir qué uniones van a durar y cuáles no? “No, la verdad. Nunca se sabe lo que sucede detrás de las puertas cerradas. ?