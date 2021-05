21 may 2021 Mar membrillera

Compartir en google plus

Si hay un punto en común que une a los nuevos diseñadores españoles es, sin duda, la defensa a ultranza de su personalidad y de su esencia única. Sin embargo, hay unos cuantos denominadores comunes que les hacen formar parte de un universo mayor: una moda que se reivindica sin complejos y que se apoya en la tradición y la experiencia sin renunciar a la contemporaneidad estética y a la innovación tecnológica y de marketing. Atravesados por valores universales como la sostenibilidad, la ecología, la producción ética y la atemporalidad de colecciones sin fecha de caducidad, estos nuevos creadores ofrecen a las mujeres prendas y complementos que las transforman y empoderan. Pero ellos no tienen nada que envidiar a los emergentes foráneos, que llegan dispuestos a romper moldes y que también tienen hueco en estas páginas. La vuelta a la artesanía, junto a un claro protagonismo de los tejidos de calidad, marcan un hilo conductor en todos estos diseñadores que, con el protagonismo del color y la luz, nos transportan a colecciones llenas de vida e ilusión. Estos son los protagonistas.

JCPAJARES

SOSTENIBLE Y EXCLUSIVO

Comenzó su carrera de forma autodidacta, pero posteriormente se graduó por la ESD y la Central Saint Martins de Londres. Tiene una trayectoria plagada de colaboraciones internacionales, incluidas las cinematográficas, y un marcado perfil solidario, que se muestra junto a caras muy conocidas del panorama español, como Alejandro Sanz. Su firma se caracteriza por la feminidad clásica entendida desde la exquisitez y el detalle de todos los materiales que emplea. Pajares apuesta por una fabricación completamente artesanal en nuestro país. Su última colección, 20.21, se basa en la atemporalidad, uniendo invierno y verano, y convirtiendo su propuesta en una reivindicación de la sostenibilidad. Además, reinventa la tendencia del tie-dye y aúna sport y sofisticación en diversas prendas y tejidos, consiguiendo la combinación perfecta con un resultado contemporáneo. Como el resto de su carrera, esta nueva colección se ve marcada por tres máximas que lo identifican: el buen hacer, la tradición y la innovación.

Augusta

EL MUNDO A SUS PIES

Creada en 2019 por dos hermanas asturianas apasionadas por la moda, Augusta es una marca de zapatos pensada para hacer sentir a cada mujer única, especial. La inspiración de Paloma y Cristina Rato nace de la sencillez de un buen libro, de un café compartido o de una canción divertida. Todo ello mezclado con el background que les ha dejado su paso por lugares como Marruecos o Singapur. Tienen una perspectiva global de la moda, pero no renuncian a un estilo propio, femenino, con un toque vintage y un sello made in Spain que combina a la perfección moda y artesanía. Así logran un producto muy cuidado y elaborado con pieles de calidad, zapatos que convierten un sencillo look en uno muy especial que se puede llevar por igual durante el día y la noche. Su colección se basa en tres modelos de zapatos (merceditas, bailarinas y mules), pensados para tres tipos de mujeres que son totalmente distintas pero que mantienen un denominador común: son cosmopolitas, dinámicas y trabajadoras.

Montenegro

ABRIENDO CAMINO

Tras más de 10 años de experiencia en el sector de la moda y la alta costura, Nicolás Montenegro lanzó en 2020, bajo su propio nombre, una firma que promete conquistar al público más exigente. Formado en el Instituto Marangoni de Milán, una de las escuelas de moda más importantes del mundo, ha tenido la oportunidad de trabajar y colaborar con grandes firmas de la moda, como Max Mara, Francesco Soognamiglio Couture, Yolancris... Pero su gran oportunidad como diseñador llegó de la mano de Dolce & Gabbana, con quienes ha firmado vestidos para artistas como Beyoncé, Kylie Minogue o Mónica Belluci. Todo este recorrido le ha servido para perder el complejo y volver a su pueblo. Una pandemia, la necesidad de acompañar a su padre en su enfermedad y las tecnologías que nos conectan con el mundo le han permitido volver a sus raíces para, desde allí, sorprender al mundo entero con su aguja y su buena cabeza.

Cristopher John Rogers

FORTALEZA Y SENSIBILIDAD

Nacido en Louisiana y formado en Bellas Artes, se declara amante de los animales y obsesionado con Gauguin. Con solo cuatro colecciones desde que debutó en febrero de 2019, ya ha llamado la atención de las más prestigiosas revistas de moda y es considerado uno de los diseñadores más excitantes del momento. Incluso personalidades como Michelle Obama, Rihanna o Ashley Graham han lucido sus prendas llenas de color y volúmenes pensados para “ocupar el espacio”, como él mismo relata. Este creador, que comenzó a confeccionar trajes para personajes de cómic cuando aún estaba en el colegio, piensa a la hora de diseñar sus colecciones en mujeres que no se atan a un único estilo y que tienen una fuerte personalidad, que se atreven con sus colores y sus volúmenes. Sus arriesgadas creaciones le han hecho finalista, además, de la octava edición del premio LVMH para jóvenes diseñadores.

Psophia

EL PODER DE LOS SUEÑOS

La cofundadora de Hoss Intropia, Paloma Vázquez, decidió romper lazos y convertirse en dueña de su tiempo y su trabajo fundando Psophia en 2016. Soñadora a lo grande, tomó la decisión de crear su propia marca, que parte de su experiencia acumulada, sumada a un equipo con una gran trayectoria y que tiene en sus manos un proyecto con la calidad como reclamo principal. Vázquez propone una historia contada con cada prenda, huyendo de las banalidades y devolviendo la mirada a la sofisticación y la exclusividad de los detalles. Olvida las tendencias pasajeras y se preocupa por el equilibrio y el estilo propio. Su inspiración parte de mujeres reales, que convierten cada una de sus prendas en parte de sí mismas.

Paris/64

SAVOIR FAIRE ESPAÑOL

La pasión por la moda y el diseño llevaron a María Alfonso a dejarlo todo y fundar París/64 en 2017. Desde entonces, la marca consigue la fusión perfecta entre el producto de alta calidad 100% español y el toque retro vintage parisino que la caracteriza. Abanderada de la artesanía, la firma apuesta por Ubrique y Alicante para facturar sus bolsos y zapatos, pensados para una mujer con estilo y desenfadada, o baggycomo la propia creadora propone. Su apuesta por la artesanía y el slow fashion como modo de producción y consumo tiene resultados excepcionales en cada uno de sus diseños, siempre con su seña de identidad: la inspiración en el modernismo, los mosaicos o el clasicismo de un portal parisino. Bellos por fuera y por dentro, la delicadeza de los detalles destaca en los interiores de sus bolsos y en los cómodos y elegantes zapatos de la colección Lumière, una propuesta con el 100% de savoir faire hispano.

Maksu

AL MARGEN DE LA TEMPORADAS

Como respuesta a los cambios que se están produciendo en el mundo de la moda, nace Maksu. Enmarcada en una búsqueda continua de la calidad a precios asequibles, sus directoras creativas, Gabrielle Vivanco y Virginia Olaso, se definen como un equipo luchador, capaz de sacar adelante sus diseños en un sector que está sufriendo especialmente por la crisis que estamos viviendo. El consumo responsable, la producción limitada, la calidad de materias primas (sedas italianas, bordados indios, sastrería española...) configuran su universo, en el que las prendas están pensadas para tener una durabilidad de años, incluso décadas. Comprometidas con la exclusividad y la sostenibilidad, prometen un lujo verdaderamente asequible, aunque sus creaciones son, en muchos casos, exclusivas para cada clienta. ¿Cómo lo consiguen? Escuchándolas y manteniendo el difícil equilibrio entre la oferta y la demanda.

Small Affaire

ELEGANCIA SIN ESFUERZO

Ofrecer lujo asequible a través de piezas de joyería que fusionan la tradición y la contemporaneidad es el principal objetivo de Small Affaire, una marca cuyo recorrido está marcado por la historia personal de Nuria Blázquez. La diseñadora crea joyas que pueden disfrutarse de la misma manera con vaqueros o con prendas de alta costura, que transmiten una historia o conectan con un momento importante de la vida. Con un sistema de producción ético y responsable, que pretende tener el menor impacto posible en el medio ambiente, Blázquez ofrece piezas asequibles y atemporales para todos los gustos, realizadas siempre con gemas naturales oro y plata de la mejor calidad. Lo suyo es el lujo sostenible al mejor precio y su comercialización se realiza, además, de forma 100% online, para adaptarse a las necesidades de un momento de cambio de paradigma como el que viven en la actualidad tanto la industria como los consumidores.

Alejandra Alonso Rojas

TRADICIÓN ENRIQUECIDA

La evolución de una herencia recibida de mujer a mujer. Así surge la marca de esta diseñadora madrileña residente en Nueva York. Alejandra lanzó en 2016 esta fusión de lujo, tradición y experimentación con la sofisticación española y un espíritu vanguardista. El punto es la clave de sus colecciones y, combinado con otros materiales como la seda, alcanza el lujo informal que caracteriza todo su trabajo. La personalidad de su creadora queda reflejada a lo largo de sus diferentes colecciones. “Quiero que las mujeres se sientan y se vean lo más fuertes y seguras posible”. Una producción con fibras recicladas, pequeños artesanos y fábricas a pequeña escala son las vías con las que esta autora ya cosecha éxito comercial y mediático, todo un logro en tiempos de saturación de marcas y propuestas en el mercado.

Charles de Vilmorin

LICENCIA PARA TRIUNFAR

Este joven talento parisino fue nombrado director de Rochas el pasado febrero, tras lanzar la primera colección de su marca homónima durante la primera ola de la pandemia, con diseños llenos de estampados y color que no pasaron desapercibidos, y convertirse en el diseñador más joven en participar en la Semana de la Alta Costura de París. Ese meteórico ascenso ha sido recibido con elogios de grandes figuras de la moda, como Jean-Charles de Castelbajac, que aseguraba que “su futuro es apasionante”, y el aplauso de la crítica, que le augura un prometedor futuro. Vilmorin ha estado en contacto con la costura desde muy joven y sus esfuerzos se centran en llegar a la gente de su generación, con una amplia creación de contenido pero sin dejar atrás su toque artístico y poético. En su filosofía defiende que “no hace falta una ocasión especial para llevar algo extraordinario”, un principio que refleja en sus piezas.