31 may 2021 Ana María Caballero Botica

Es uno de los rostros más queridos de la televisión por su personaje de Manolita en ‘Amar es para siempre’, pero además de su faceta como actriz, Itziar Miranda compagina su tiempo con su amor por la escritura. En 2015, Itziar, junto a su hermano Jorge Miranda, lanzaba la ‘Colección Miranda’, editada por Edelvives, una serie de 15 cuentos dedicados a mujeres que han hecho historia: Jane Goodall, Frida Kahlo, Hedy Lamarr o Amelia Earhart, entre otras. Ahora, junto a la misma editorial, acaba de lanzar los dos primeros volúmenes de ‘Miranda y Tato’, una colección de 6 libros coescrita igualmente con su hermano Jorge Miranda y su marido Nacho Rubio, con ilustraciones de Ángeles Ruiz. Los dos siguientes saldrán en Navidad y los dos últimos libros en la primavera de 2022.

‘Miranda y Tato’ está apadrinada por Federico Buyolo o el Instituto de la primatóloga Jane Goodall y busca despertar la conciencia de los más pequeños, - y de los que no lo somos tanto -, acerca de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Hablamos con Itziar Miranda, quien nos comenta el proceso de creación y lo que supone abordar temas tan delicados como la pobreza infantil, la energética, el cambio climático o la desigualdad de género

Mujerhoy: ¿Cómo y por qué surge la idea de crear la colección de ‘Miranda y Tato’?

Itziar Miranda: Se dan varias circunstancias. La primera es que cuando estábamos escribiendo, y gracias a la ‘Colección Miranda’, conocimos a Jane Goodall, que fue una de las mujeres sobre la que escribimos en esa primera colección. Entonces pudimos asistir a una conferencia suya y empezamos a tener un contacto muy directo con el Instituto Jane Goodall con el que colaboramos y también con su director, Federico Vodanovich, y la verdad es que fue impresionante. Ella nos dio pistas para la creación de la colección de ‘Miranda y Tato’ porque siempre ha tratado con chavales y cree que ellos pueden cambiar el mundo.

Repetís con la editorial Edelvives para esta segunda colección ¿Por qué?

Aquel encuentro con Federico Vodanovich y Jane Goodall nos cambió la forma de pensar y, cuando Edelvives nos propone otra colección de cuentos, nosotros andábamos ya con esa idea en la cabeza de hacer algo por construir un mundo mejor o, al menos, más consciente. Vimos que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos y pensamos ¿qué mejor que crear una colección que aborda la sostenibilidad y el medio ambiente?

Edelvives es muy bueno en estos temas y siempre buscamos una vía muy concreta, así que nos dijimos ¿por qué no hacemos una colección en la que ellos y ellas, sin darse cuenta, cumplen los 17 ODS de la Agenda 2030? Una agenda que no sé cuánto tendrá de sueño o no, pero es una agenda que al final se redactó para que los países y sociedades emprendan un camino para que todos tengamos un mundo mejor, sin importar donde hayas nacido.

Miranda y Tato son los protagonistas de estos cuentos de aventuras ¿En quiénes están inspirados los personajes?

Tato en realidad ya aparecía en la ‘Colección Miranda’ pero era un personaje muy secundario. Es el hermano de Miranda que a veces se mete en líos y del que ella habla, pero de una manera muy lejana, como habla de otros personajes de su familia. En esta colección surge porque Miranda al final es nuestro alter ego, el de mi hermano y el mío, y de repente surge Tato porque Miranda ha crecido un poco con nosotros y también su implicación por el mundo y por todo lo que la rodea. Nos apetecía escribir unos libros de aventuras con un grupo de amigos y decidimos meter en este a su hermano Tato, que también es un personaje conocido de la otra colección y tienen además un vínculo precioso, como el que tenemos mi hermano y yo.

¿Y Nacho, tu marido, tiene a su alter ego, su voz dentro de la colección?

Nacho también aparece. Él era el tío Nacho de Miranda y escribe un libro de cocina y de recetas, y en esta colección nos apetecía mucho tenerlo por la implicación que él ya tiene con el medio ambiente y todo lo que nos rodea. Así surge el personaje de Álex que nace chica, llamada Alejandra, pero él se siente chico y es el mejor amigo de Tato. Este personaje nos venía muy bien para hablar de la igualdad, no solo de la mujer, sino de género. Los tres escribimos las tres voces., pero quizá Miranda puede tener cosas más mía, Tato más de mi hermano y Álex, un poco de Nacho.

¿Cómo ha sido este trabajo de escritura a 6 manos junto a Nacho y Jorge?

Trabajamos “a la limón” como decía Lorca o aplicamos el método de un “cadáver exquisito”. Hacemos un brain storming de todo lo que estudiamos e investigamos como si fuera para un máster, asesorados por Daniel Pons y María José Manjón, que son nuestros asesores técnicos en materias que son complejas. Cuando ya tenemos más o menos clara la historia que queremos contar, escaletamos como si fuera un guion y luego nos vamos turnando en la escritura de los capítulos mientras uno de los tres se lee los dos capítulos escritos por los otros y los corrige. Es un trabajo muy bonito y muy familiar también, por eso nos metemos muchísima caña.

Para ilustrar la colección habéis recurrido a Ángeles Ruiz, ¿Por qué ella?

La ‘Colección Miranda’ de mujeres de la Historia lo ilustra Lola Castejón que tiene como pseudónimo Thilopia. Es amiga nuestra y tiene una forma de ilustrar muy preciosista, muy de postal. Para ‘Miranda y Tato’ nos queríamos diferenciar porque estos son libros de aventuras y buscábamos que tuvieran un tono más gamberro, con más acción y mucho color y Ángeles Ruiz es una genia del color, se lo propusimos, nos dijo que sí y fue un regalo.

‘Miranda y Tato’ es la primera colección de libros que aborda los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU ¿Qué tipo de temáticas se abordan en los libros de la colección y en concreto en estos dos primeros?

Hay varios libros que abordan el tema del reciclaje, el ecologismo, la educación, la inmigración y por su puesto la igualdad. Al final nosotros lanzamos la primera colección sobre feminismo, sobre mujeres a las que debíamos dar la relevancia que tienen en la historia. Pero es verdad que esta es la primera colección que aborda los 17 ODS en 6 volúmenes. Tratamos de tocarlos todos, por ejemplo tratamos temas como el de las infraestructuras para el desarrollo de un país, la diferencia entre vivir en la España vaciada o en el centro de Madrid…. Hablamos de cómo es la pobreza en nuestro entorno, de la pobreza energética, las colas del hambre o los menores no acompañados que, en realidad, deberían llamarse “niños solos”. Abordamos temas muy complejos que creemos que los niños van a entender muy bien porque los van a vivir desde la aventura.

Varias personalidades se han unido al proyecto como el Padre Ángel, Federico Buyolo, Javier Martos o Natalia Fabra ¿en qué forma se han implicado?

Federico Buyolo, además de apadrinar la colección y escribir el prólogo, es exdirector de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 y ahora es el director adjunto del Ministerio de Educación. Para mí es la persona que más sabe en España de la agenda 2030 y es alucinante todo lo que sabe. Su mirada hacia la colección y cómo se ha leído los cuentos ha hecho que sintamos que estamos haciendo algo de calidad. El resto de colaboradores interviene en los libros con una entrevista: Javier Martos, director ejecutivo de Unicef España, el Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, Nataliza Fabra, experta en pobreza energética o Cecilia Foronda, directora de Energía y Personas en ECODES, entre otros, son nuestra voz experta de cada libro.

Además de una importante labor de concienciación a través de la lectura en los niños y niñas de 10 años, tu labor va más allá de la escritura y desde hace dos años ofreces charlas y talleres sobre feminismo y coeducación en colegios, librerías y museos, ¿en qué consisten y qué semilla han dejado?

Hasta ahora todos los talleres que he hecho, tanto en los colegios como en los museos, el Reina Sofía, el Museo del Romanticismo o el Museo del Traje han sido con la ‘Colección Miranda’. Buscábamos hablar de mujeres en espacios que las contextualizaran, por ejemplo, en el Reina Sofía hablábamos de Frida Kahlo y otras mujeres pintoras olvidadas. Hablábamos de cómo en el Museo del Prado, hasta hace poco, de los 1.200 cuadros que hay expuestos solo había cuatro de mujeres y en realidad eran de tres artistas. Hablábamos de este olvido histórico artístico y nos preguntábamos cuántos cuadros habrá ahí que sean realmente de mujeres pero están firmados por hombres. En estos encuentros hemos hablado de Emily Brönte en el ámbito de la literatura, de Coco Chanel en el Museo del Traje.

En definitiva, cuando sacamos esta colección nadie hablaba de feminismo ni se atrevía a decir que era feminista porque se malinterpretaba el término. Nos parece increíble que en los 5 años que hemos escrito la colección hayamos pasado de poder decir que era una colección feminista sin connotaciones erróneas. Tenemos el deseo de que pase lo mismo con esta. Quizá no sepan que son los ODS y lo compren porque son libros de aventuras y cuando acaben los niños sepan perfectamente en qué consisten esos objetivos y que puedan realmente hacer algo para que se cumplan.

Además de actriz y escritora también eres embajadora de un festival de música que busca dar visibilidad también a las autoras y compositoras…

Sí, soy embajadora del Festival Internacional de Música clásica en Panticosa y siempre hay una parte destinada a las mujeres compositoras. Ahí hablamos mucho de Clara Schumann de Fanny Meldenssohn que tienen historias fascinantes. De modo, que no solo se toca su música sino que yo he contado historias sobre sus vidas y cómo muchas de sus obras las firmaron hermanos, maridos, etc. Ahora este año vamos a intentar tocar algunas piezas de Hildegarda de Bingen que es la mujer protagonista del número 15 de ‘Miranda’, que para mí es una de las grandes olvidadas. Una mujer de la Edad Media que nació en 1098 y fue compositora, fue monja abadesa, fue científica, fue médico…

¿Cómo compaginas la escritura de los libros, los rodajes y el cuidado de tus hijas, Daniela y Julia?

Durmiendo muy poco. Me levanto a las 4 de la mañana todos los días para poder llegar. Me recogen a las 6.30 y me levanto para repasar los textos, estudiar, escribir… Es verdad que en plató tenemos mucho tiempo entre secuencias y en esas esperas escribo mucho también. Pero si llego es porque quito horas de sueño. Cuando llegan las niñas del cole estoy a full con ellas porque quiero, porque me apetece y porque por eso he decidido ser madre. A Nacho y a mi hermano, que también tiene dos hijos, les pasa igual.

Después de la gran acogida de la ‘Colección Miranda’ sobre Mujeres que han hecho historia, ¿Qué esperas de ‘Miranda y Tato’?

Hemos cumplido un sueño que no nos habíamos atrevido a imaginar porque la acogida fue brutal. Cuando se la mandamos a Edelvives le ecantó y empezó a funcionar en España superbién y ha acabado vendiéndose en todo el mundo. Ha tenido una acogida muy transversal porque, además, aunque lo escribimos para niñas y niños de 8 años, en las colas veíamos a mujeres, que ni siquiera tenían hijos o sobrinas y chavales de todas las edades. Por eso nuestras expectativas con ‘Miranda y Tato’ son muy altas. De hecho, la colección ha salido a la venta a nivel internacional en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España. Lo que espero es que vaya igual de bien o mejor que Miranda porque al final son libros de aventuras que tienen una cosa muy jugosita de vivirlos con ellos, de revivir nuestra infancia.