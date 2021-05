31 may 2021

A mediados de los 90, cuando Nina Persson (Örebro, 1974) era una veinteañera, conoció el éxito a escala mundial. Lovefool, una canción de su grupo, The Cardigans, había acabado en la banda sonora de la versión postmoderna de Romeo y Julieta protagonizada por Leonardo DiCaprio. Tras tres décadas de trayectoria en los que ha habido tiempo para giras, grabaciones y proyectos al margen A Camp, con su marido, el músico estadounidense Nathan Larson, y un disco en solitario en 2014, Animal Heart, este año pandémico trajo un gran cambio para ella. Desde que comenzó el curso, es profesora de Trabajo de Desarrollo Artístico en un conservatorio de Copenhague. “

Es la primera vez en mi vida que tengo un trabajo de verdad”, reconoce entre risas desde el despacho que se reserva en su casa de Malmö. Básicamente ejerzo de mentora. Son chicos de entre 18 y veintipocos años, aunque he llegado a tener alguno de 37... Es especialmente inspirador cuando te encuentras con cantautoras que están empezando y buscan referentes”. Lo es sin duda para Miley Cyrus, Ariana Grande o The Weeknd, que reivindican aún hoy un repertorio que fue del pop preciosista al rock afilado. La puerta está abierta y en un momento de la entrevista, Oskar, su hijo de 10 años, aparece para requerirla. Volvieron ayer de la casita en el campo que la familia está arreglando. En pocos días, la familia viajará a Palma de Mallorca, donde Nina actuará el 5 de junio en el Castell de Bellver dentro del festival ContrastMallorca.

MUJERHOY. En una canción de Divine Comedy sobre lo mejor de Suecia se la nombraba junto a Ingmar Bergman, Ibsen o Karin Larsson. ¿Es más complicado sobrevivir a la etiqueta de icono o a los clichés asociados con una estrella de rock?

NINA PERSSON. Aunque ya no tanto, entre los 90 y los primeros 2000 a las mujeres de la música se nos exigían cosas diferentes. ¿Te acuerdas de lo que pasó con Gwen Stefani? No pararon hasta que dejó No Doubt. Pues eso es lo que querían de mí: que hiciera entrevistas por mi cuenta, que apareciera sola en las portadas de las revistas... Era más fácil vender que Peter [Svensson, guitarrista y compositor de The Cardigans] era el genio musical y yo la prescriptora de estilo de vida, moda y belleza, y de paso convertirme en un objeto sexual.

Siempre ha dicho que sus compañeros de banda eran una anomalía en una escena tan machista y testosterónica como la del rock.

Entendían lo que estaba pasando y me apoyaban muchísimo. No creo que fuese una cuestión cultural, porque Suecia en los 90 seguía siendo un lugar muy machista. Aunque Inglaterra era muchísimo peor. La prensa musical de allí era muy desagradable y sexista. Las mujeres teníamos que aguantar bromas y juegos de palabras repugnantes. Era muy estresante enfrentarte a aquellos periodistas.

En sus letras ha reflexionado a menudo sobre las relaciones de pareja, pero alejándose de los tópicos del pop. Dada su experiencia al frente de una banda que ha sobrevivido tres décadas y casada desde hace 20 años, ¿se atreve a dar consejos?

No voy a ser muy original: respeto, espacio y portarse bien, maldita sea. Es un tema que siempre me ha fascinado, sobre todo los sentimientos contradictorios que provocan; “no te respeto porque me quieres” y cosas así.

En Contrast/Mallorca actuará acompañada al piano. ¿Qué le aporta este formato tan íntimo?

Algo que no imaginaba: ha hecho que me anime a hablar. No me gustaba presentar las canciones con la banda, cortaba el ritmo del concierto, pero ahora siento que se genera una conversación muy directa con el público, que estoy contando algo muy personal.

Tom Jones reconocía hace poco que la versión de Burning down the house con The Cardigans hizo más por su carrera que la célebre Sex Bomb.

Cuando vino a Suecia para grabar con nosotros Burning down the house fue encantador. Lo que no esperábamos era que, gracias a esa colaboración, las madres de nuestros fans empezarían a escucharnos también. Recuerdo ir a cenar con él y tener a todas las camareras revoloteando; se les mojaban las bragas al verle.

¿Se ve sobre los escenarios a la edad de Tom Jones, Debbie Harry o Mick Jagger?

El año que viene daremos algunos conciertos que se han pospuesto por culpa de la pandemia... No me imagino con 80 años sobre el escenario, la verdad, pero quién sabe; si me lo sigo pasando bien, ¿por qué no?

En el caso de que se planteara la jubilación, Palma de Mallorca es el lugar al que muchos suecos acuden a retirarse.

¡Sí! Espero encontrar a unos cuantos por allí. Esta vez me quedaré un par de días por allí y aprovecharé para descansar y tomar buen vino. Aprendí un poco de español en el colegio, pero lo he olvidado casi todo.

Le he escuchando cantando Gracias a la vida, de Violeta Parra, y lo hacía bastante bien.

¿En serio? Creo que es porque los músicos imitamos bien, pero la verdad es que no sabía del todo qué estaba cantando. Interpreté a una cantante de tangos finlandesa en una película y no tengo ni idea de finés.?