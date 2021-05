31 may 2021

El malagueño Javier Castillo vio cómo, de la noche a la mañana, pasaba de ser un asesor financiero hastiado de su trabajo a vender libros como rosquillas en Amazon. Al igual que le ocurrió aElisabet Benavent, publicó su primera novela 'El día que se perdió la cordura' en esta plataforma y, como le ocurrió a ella, las editoriales se lo rifaron cuando se posicionó entre los más vendidos de la noche a la mañana, sin tener una gran compañía detrás y sin acciones de márketing de por medio. Pero, ¿quién es realmente Javier Castillo?

Javier Castillo es un escritor de novela negra de 34 años que autopublicó su primera novela en 2014 y en tan solo tres semanas consiguió 4.000 ventas y llegó al top 100 de Amazon. Escribió su primer libro en el tren, durante sus viajes entre Fuengirola y Málaga, su lugar de residencia y el de su trabajo. Envió su manuscrito a varias editoriales pero, al final, le pudo la impaciencia: "En cuanto vi que las editoriales podían tardar más de un año en contestarme, no me puede esperar. Me agobié y decidí buscar otros caminos", afirma Castillo.

Tres años después veía cómo su libro 'El día que se perdió la cordura' era publicado por Suma de Letras, al que se añadía, 'El día que se perdió el amor' en 2018, la segunda y última parte de la historia. Este segundo libro estuvo ocho semanas en el número uno cuando se publicó y su tercera novela, 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff', publicada en marzo de 2019, pasó diez semanas ininterrumpidas en el número uno. Un éxito sin precedentes que jamás pensó conseguir cuando escribía su novela en el tren de camino a un trabajo que no le satisfacía.

Ya cuenta con cinco novelas en su haber, 'El día que se perdió la cordura', 'El día que se perdió el amor', 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff', 'La chica de nieve' y 'El juego del alma', y ha superado el millón de ejemplares vendidos en todo el mundo. Además, se ha convertido en el primer autor español promocionado en Times Square con la última de sus novelas, que se vende en Nueva York desde el 11 de este mes. Ahí es nada.

Cuando emprendes un viaje que nace desde la pasión, nunca sabes dónde te va a llevar.

Y esto nunca lo esperé y, sin embargo, allí hemos llegado. #ElJuegoDelAlma inunda Times Square y Nueva York, y desde el 11 de mayo se podrá adquirir en todas las librerías del país @penguinusapic.twitter.com/d7Xi9dcyaG — Javier Castillo (@JavierCordura) April 28, 2021

¿Creíais que ahí se acababa todo? Pues estábais equivocados. Actualmente, el mercado audiovisual se nutre de libros exitosos para crear sus próximos exitos, como les ha ocurrido a Elisabet Benavent, Carmen Mola o Juan del Val. Y Javier Castillo no iba a ser menos. DeAplaneta y Globomedia adquirieron en 2020 los derechos de su bilogía para adaptarla a una serie de televisión: "La adaptación supone una nueva aventura que me está resultando fascinante. Tengo la suerte de estar colaborando con los guionistas para convertir en imágenes mi historia", dijo Castillo en su momento. Pero ahí no acaban las sorpresas para este escritor que ha visto cómo su vida cambiaba de la noche a la mañana, ya que Netflix ha anunciado que adaptará el cuarto libro del malagueño, La chica de nieve: "Emociona mucho. Tanto que no tengo palabras. Este hito es vuestro. Miren Triggs cobrará vida y viajará a más de 190 países de la mano de un equipo de ensueño".

Pero Javier no es el único 'famoso' de la familia. El escritor está casado con Verónica Sánchez, youtuber e influencer que tiene casi 700.000 seguidores en la red social. A muchos les sorprende ver a Castillo en las publicaciones diarias de JustCoco, como se hace llamar Verónica en IG, pero él considera que es un medio de llegar a más lectores que, de otro modo, no le conocerían: "Es indudable que el canal te acerca a gente que no te conocería si no fuera por él. Sobre todo lo siguen mujeres que suelen leer novela romántica y que se lanzan a leer novela negra por curiosidad al verme en los vídeos de Verónica. Además, YouTube nos permite mostrar cosas de nuestra familia y también enseñar qué es lo que hay detrás de la escritura", dice el escritor.

A pesar de que todos identificamos a Javier Castillo con la novela de suspense, él considera que el amor es el centro de su prosa: "Nada es lo que parece en el libro. Los buenos no son tan buenos y los malos son más buenos de lo que aparentan. El tronco principal es el amor, lo demás son elementos accesorios. Puede ser que la razón por la que la mayoría de mujeres adquiere la novela sea por la historia de amor", dijo sobre su primera novela.

Sea como sea, el caso es que la literatura de Javier Castillo atrapa. Sus enrevesadas tramas, que siempre incluyen saltos en el tiempo a los que estar muy atentos, y sus trabajados personajes, hace que sea imposible dejar de leer cada una de sus novelas. Quizá sea por eso que cuenta con una legión de seguidores, aunque la crítica no acompañe.