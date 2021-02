3 feb 2021

Pablo Motos, el hombre que ha hecho El Hormiguero durante 15 años sin faltar ni un día al rodaje, a pesar de pérdidas familiares, las cirugías y las enfermedades varias ahora está encerrado en su casa haciendo ejercicio como una fiera por culpa del coronavirus y paseando arriba y abajo como un león enjaulado. Él mismo conectaba con El Hormiguero en directo para explicar que se encontraba “francamente jodido viendo el programa” desde su casa, “que lo echaba todo de menos” y que “estar en casa es una sensación rarísima”. Un día lleva sin trabajar. Uno. Bueno, ni eso, que la conexión fue en directo al programa y duró sus buenos minutos.

Para bien o para mal nuestro trabajo ha pasado de ser nuestro modo de vida a una forma imprescindible de definirnos ante el mundo. De hecho, si creemos que hemos tenido éxito en el trabajo solemos considerar que hemos triunfado en la vida. Hoy en día el tiempo que dedicamos a la empresa ocupa una parcela importante en nuestra autoestima, explica a los demás cómo somos y qué es lo que queremos y podemos caer en la tentación de excedernos y pensar que es lo más importante que tenemos, o lo que es lo mismo, en convertirnos en adictos al trabajo como Pablo Motos. ¿Sabrías reconocer los síntomas que distinguen a un workalcoholic? Chequea cuántos de ellos cumples y, si son muchos, más vale que tomes medidas.

Síntomas de que eres un adicto al trabajo: eres la más responsable de toda la empresa

Es díficil distinguir entre una persona volcada en el trabajo y una adicta por la sencilla razón de que este comportamiento dañino se enmascara bajo una apariencia de responsabilidad que justifica que un ser humano sacrifique por completo su vida personal. Desgraciadamente, este es un tipo de comportamiento que, a diferencia de otras adicciones, la sociedad no solo tolera sino que además alienta.

La línea roja y la gran diferencia entre ser responsable y ser un adicto la impone el número de horas que dedicas a tu esfuerzo laboral y en qué condiciones realizas tu trabajo.

Si trabajas más de 45 horas a la semana, incluyes en tu jornada laboral días del fin de semana (si lo haces de forma voluntaria es aún peor), prefieres dormir menos para trabajar más, trabajas cuando estás enferma (aunque estés de baja en casa) y eres incapaz de decir que no a nada de lo que te pidan en la oficina (aunque implique aún más trabajo del que ya tienes), eres una workalcoholic.

Síntomas de que eres un adicto al trabajo: estás enferma y no lo reconoces

Puede que justifiques todos tus excesos laborales y se los razones a quienes te rodean, pero a tu cuerpo no le puedes mentir. La tensión acumulada por las largas jornadas laborales siempre pasa factura al organismo con mil pequeños síntomas y achaques que no tienen otra explicación.

Los adictos al trabajo suelen padecer insomnio, pérdida de cabello, problemas de malnutrición, contracturas musculares, infecciones recurrentes, molestias gástricas… Sus análisis también suelen ser un desastre, con propensión a la hipertensión y el colesterol alto, todo un riesgo para la salud.

Síntomas de que eres adicto al trabajo: si no tiene que ver con el trabajo, no te interesa

No ves series porque no te enganchan, no quedas con amigos que no tengan que ver con el trabajo (con los que por cierto hablas de trabajo) porque los demás ya te aburren, no hacer ejercicio porque estás muy cansada para ir al gimnasio pero no para leer mails a las diez de la noche, hace años que no tocas un libro (pero lees informes a todas horas), las vacaciones te ponen nerviosa y las dedicas a organizar las tareas que harás cuando vuelvas a la oficina… Si todo tu tiempo de ocio tiene que ver directa o indirectamente con tu actividad laboral, de verdad, estás en problemas.