El agua es el componente mayoritario del cuerpo, protege cerebro y articulaciones, transporta los nutrientes a las células, retira las sustancias de deshecho y regula latemperatura corporal, según explica Carlos Fernández, Director Médico del Grupo NC Salud, quien destaca que es un pilar esencial en la estructura de la alimentación diaria.

Como norma general, el experto explica que debemos beber al menos dos litros de líquido diarios, ya que la cantidad de agua que elimina nuestro organismo cada 24 horas debe ser restituida. Además, asegura que en la rutina alimentaria diaria, no es recomendable esperar a tener sed, pues esa sensación refleja un déficit de agua interno que podría afectar al funcionamiento del organismo.

SOLO Un 2% de pérdida de agua corporal

Cómo saber si estás deshidratado

Con la pérdida del 1% del agua corporal total, ya aparece la sensación de sed, y está clínicamente demostrado que una disminución del 2% reduce el rendimiento y la función mental, según revela el doctor Fernández, además de aumentar el ritmo cardiaco y dar lugar a dificultades en el mantenimiento de la presión arterial.

Un 4% de pérdida es ya un claro factor de riesgo, y la falta del 10-15% del agua corporal total puede poner en peligro nuestra vida.

Los alimentos, tus aliados

Es importante tener en cuenta que la hidratación no solo la encontramos en el agua, sino en un amplio abanico de alimentos de la dieta mediterránea que tienen un alto contenido de agua. Caldos, sopas, verduras, frutas, zumos naturales, batidos, leche, bebidas vegetales,… son aliados para un correcto equilibrio hídrico y contribuyen a alcanzar la cantidad diaria recomendada.

A la hora de fijar la cantidad de líquidos que debe consumirse al día, la doctora Ana Bellón cita las recomendaciones de la AESAN (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria), que estima como necesario el consumo diario de dos litros de líquido. De esta cantidad, un poco menos de la mitad debe provenir de los alimentos ingeridos, sobre todo frutas y verduras. Y la otra mitad debe ser suplementada con agua o con otras bebidas. Esto supone algo menos de ocho vasos de líquidos diarios. A modo orientativo, la nutricionista explica que, si en el desayuno se toma una taza de leche con café o una infusión, a media mañana un zumo de frutas natural, en cada comida 2 vasos de agua y en la tarde otra infusión ya habríamos conseguido los dos litros diarios.

Momentos clave para hidratarse

Si bien se recomienda que la ingesta de líquidos se reparta de forma equitativa a lo largo de todo el día, hay tres situaciones concretas en las que hay que prestar una atención especial a la hidratación.

Hidratarse bien reduce la gravedad del dolor de cabeza, el cansancio y la pérdida de concentracion

Tal como aconseja el doctor de Grupo NC Salud, es importante beber la cantidad de agua adecuada cuando hacemos un esfuerzo mental, tal como estudiar o trabajar. El cerebro recibe un 20% del total del flujo sanguíneo, y si el cuerpo está deshidratado, el volumen de sangre, incluida la que alcanza el cerebro, se verá reducida. Además, existen evidencias científicas que corroboran que dar al organismo la cantidad adecuada de líquidos reducirá la gravedad del dolor de cabeza, del cansancio y de la pérdida de concentración.

La deshidratación que se produce al practicar ejercicio físico debe prevenirse tomando la suficiente cantidad de bebidas, antes, durante y después del esfuerzo. El rendimiento físico tiende a disminuir cuando la falta de líquidos supera un 1-3% del peso corporal, por ello, es conveniente practicar el ejercicio a primera hora de la mañana o última de la tarde para evitar un aumento excesivo de la temperatura corporal causado por una reducción de la sudoración y del flujo sanguíneo, inducido por la deshidratación.

Cuando conducimos, al encontrarnos en un espacio cerrado donde suele elevarse la temperatura, podemos experimentar un exceso de sudoración que implicará pérdidas de agua y sales minerales, incluso con aire acondicionado si se trata de trayectos largos. Así, las bebidas sin alcohol durante el viaje ayudarán a reducir la fatiga en carretera.

Pautas para una piel hidratada

Además de hidratarte por dentro, es importante que te hidrates por fuera. Así, la Academia Española de Dermatología y Venereología da unas pautas para el día a día que harán que tengamos una piel saludable.

Hidratar a diario la piel. Esto es especialmente importante en aquellas personas que padecen algún tipo de dermatosis. Un emoliente adecuado ayudará a mantener una piel sana.

Evitar lavados excesivos y no utilizar productos agresivos para el lavado de cara y cuerpo. En este sentido, asegura que hay que escoger productos suaves y testados dermatológicamente y evitar ducharse con agua muy caliente o muy fría. Lo ideal es el agua tibia y no ducharse más de una vez al día, ya que esto aumentaría la deshidratación de la piel. Y es que la piel pierde el 25% de su hidratación natural durante la ducha.

Evitar el tabaco y el alcohol, ya que repercute de forma negativa en la salud de nuestra piel generando productos oxidativos que dañan nuestras células cutáneas.

Desmontando falsos mitos

Debemos tomar líquidos no solo fuera de las comidas, sino también durante las mismas, pues no hay evidencias científicas fiables que sostengan que beber mientras se come hace engordar, según explica el doctor Fernández. De hecho, encontramos en el agua a un gran aliado para evitar el aumento de peso, ya que durante la ingesta de alimentos impide que nos excedamos en calorías, contribuyendo en la ocupación del estómago.

Lejos del falso mito que apunta a que beber mucho agua causa retención de líquidos, lo cierto es que nos ayuda en la eliminación de toxinas. Por el contrario, una carencia en la hidratación ocasionará que nuestro cuerpo almacene más agua si cabe, pues ante la ausencia de la cantidad suficiente, comenzará a acumularla al atravesar una situación de escasez.

El próximo 28 de mayo se celebra el Día Nacional de la Nutrición que este año compartirá bajo el lema "Hidratación también es salud", las reflexiones sobre la estrecha relación de la hidratación con la nutrición como fuente y garantía de bienestar.