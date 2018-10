10 oct 2018 silvia torres

Muchas famosas (y algunas de las fabulosas amigas que tenemos)aparentan menos edad de la que tienen y no es cuestión de suerte, sino de saber sacarse el máximo partido posible y siguiendo los siguientes consejos:

1. Usan sólo tres productos de belleza:

Protector solar, una crema con retinoides y una buena hidratante. Con estos tres pilares la piel lucirá mucho más joven. No hace falta productos caros y sofisticado sino buenas formulaciones. Y cuanto antes se empiece mejor . Aplicar un protector solar medio alto (SPF 30) cada mañana es un hábito consolidado estas personas, así como el uso de los derivados del retinol, un compuesto que activa la producción de colageno y previene la aparición de líneas finas de expresión y de las primeras arrugas. Ah el protector solar también lo usan en las manos.

2. Se mueven, de hecho ya no recuerdan cuando se apuntaron al gimnasio

Al principio lo hicieron para perder peso, liberar estrés o sentirse mejor … pero se fueron adaptando y ahora no sabrían vivir sin su dosis de entrenamiento de al menos cuatro veces por semana. Varios estudios han demostrado que las personas que practican ejercicios de forma habitual son fisiológicamente más jóvenes porque sus funciones se parecen más a organismos de menos edad. Por fuera, los beneficios son también ostensibles, pues la piel también luce más tersa, sana y brillante.

3. Dosifican, y mucho, el maquillaje

No caen en la tentación de ocultar las imperfecciones de su cara bajo capas de maquillaje. Es una verdad establecida que a más capas de maquillaje más años te caen encima. Optan por texturas fluidas que marcan menos las arrugas de la piel madura. Su truco es usar polvos traslúcidos para la zona T y terminar con un poco de colorete para dar iluminar al rostro.

4. Tienen actitud y destilan confianza

Tienen mucho sentido del humor y dejan un halo de tranquilidad y confianza por donde pasan. No intenta aparentar menos edad de la que tienen, algo que produce no pocos errores de estilismo. Tampoco van de abuelos cebolletas contando batallas de hace dos décadas o sentando cátedra, tiene una actitud más ligera y abierta y no les importa pedir disculpas y cambiar de opinión.

5. Duermen las horas que hay que dormir

El cuento no se llama 'La bella durmiente por casualidad'. Un sueño de baja calidad no solo incrementa los signos visibles de la edad, como las arrugas alrededor de los ojos, sino que te hace sentir más cansada y menos atractiva. Un estudio de 2015 publicado en la revista Dermatología Clínica y Experimental comparó a mujeres que dormían menos de cinco horas diarias con otras que dormían entre siete y nueve horas y comprobaron que la piel de estas últimas podía reparar mejor los daños causados por la exposición a los rayos UVA. Esto significa que el sueño permite que la piel repare de forma natural los efectos dañinos de la exposición solar y haga más lento el proceso de envejecimiento.

