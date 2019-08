6 ago 2019

Compartir en google plus

Los brotes de brócoli pueden ayudar a perder peso a las mujeres que padecen menopausia, sobrepeso y obesidad, así como a reducir la inflamación y la presión arterial, según el estudio publicado hace dos años del investigador José Pedregosa, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Esta hortaliza es una de las más nutritivas y de las más recomendadas en dietas de adelgazamiento debido a su bajo aporte calórico (unas 30cal/100g), no contiene cantidades significativas de carbohidratos, y tiene mucha fibra lo que produce una sensación de saciedad muy importante

pinit pixabay

La tésis dirigida por los doctores José Abellán alemán y Mª Dolores Albadalejo, revelaba que los germinados de brócoli son la mejor fuente dietética de glucorafanina y sulforafano. Estos compuestos ejercen una actividad biológica positiva sobre la acumulación de grasa en el cuerpo gracias a sus efectos sobre el metabolismo del colesterol y de la homeostasis de los lípidos. También reduce la inflamación sistémica que se produce en los obesos.

"Este estudio clínico supone un hito para el futuro de las investigaciones sobre la relación entre alimentos, nutrición y salud, ya que, a diferencia de los clásicos, este incluye en la dieta un producto fresco y sano en cantidades compatibles con una alimentación equilibrada, rica en frutas y hortalizas. No ha sido necesaria ni una píldora ni un producto farmacéutico", explica Diego A. Moreno, investigador del Laboratorio de Fitoquímica del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de CEBAS-CSIC, que colabora con la Aociación Brocoli.

VER 8 FOTOS

Los 10 superalimentos imprescindibles para tu dieta

Menopausia y obesidad, un riesgo para el corazón

El sobrepeso y la obesidad suponen un problema de salud pública que padecen más del 40% de la población a nivel nacional y mundial, de todas las edades y grupos étnicos. El exceso de peso provoca una pérdida de calidad y de esperanza de vida, no solo porque aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, desequilibrios metabólicos y disfunciones del tejido adiposo, sino también porque induce a una mayor incidencia de otras afecciones no contagiosas como el cáncer.

Reproducir Video: Pincha en el vídeo para ver cuáles son los remedios naturales para la menopausia

Por su parte, la menopausia, que se inicia entre las españolas como media a partir de los 49 años, implica un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, debido a que la disminución de estrógenos en el organismo femenino cuando se encuentra en esta fase vital tiene un efecto negativo sobre la función del corazón y de los vasos sanguíneos y sobre el metabolismo celular. Esto se agrava en el caso de las mujeres menopáusicas que tienen sobrepeso u obesidad, que representan la mitad de las pacientes.

Los resultados del estudio de José Pedregosa, "Evaluación de los efectos del consumo de brotes de brócoli sobre la salud en mujeres menopaúsicas con sobrepeso u obesas", han revelado que, a pesar de no haberse observado efectos significativos sobre el perfil lipídico de las mujeres menopáusicas participantes, sí se han dado descensos importantes en la inflamación corporal, en la presión arterial sistólica (no diastólica), cuando el corazón se contrae, y en el peso (no en el perímetro abdominal).