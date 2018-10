24 oct 2018

Compartir en google plus

"Beber agua adelgaza". Pues no. "Beber agua no tiene incidencia en la obesidad ni en el diámetro de la cintura o las caderas", asegura el divulgador científico J. M. Mulet, autor de '¿Qué es comer sano?' (Destino). Y por si te queda alguna duda, beber mucha agua no quita el apetito ni sudar mucho ayuda a adelgazar.

"La L-carnitina quema grasas". Si piensas que un suplemento de este aminoácido te permitirá despedirte de tu grasa, te equivocas. "Eso es como pensar que, cuanta más gasolina pongas al coche, más va a correr. La L-carnitina abunda en nuestra dieta y los suplementos, más que quemar grasa, llenan la orina de aminoácidos", dice el experto.

Fruta, ¿antes o después?

El mito afirma que comer la fruta antes de la comida ayuda a digerirla mejor y a que engorde menos. No es así. Al estómago le da igual el orden de los factores. La única ventaja de tomar fruta antes de comer es que puede generar sensación de saciedad y hacer que comamos menos. Pero si notas que ingieres lo mismo, tómala cuando quieras.

Y además...

- Adelgazar sin dieta: cambios fáciles que ayudan a bajar de peso

- Gases y tripa hinchada: los alimentos que alivian y los que incomodan

- Cómo adelgazar la cintura cambiando lo que comes y lo que haces