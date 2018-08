13 ago 2018

La dieta de la limonada está centrada en la presunto poder detox del zumo de limón. Aunque es un método conocido desde 1940 está viviendo una nueva ola de popularidad gracias al libro de Peter Glickman, Lose Weight, Have More Energy and Be Happier in 10 Days. (Perder peso, ganar energía y ser más feliz en diez días)

También se le conoce como la Limpieza Master (Master Cleanse). Naomi Campbell se somete tres veces al año a una, y Jared Leto dice que consiguió un personaje en una de sus películas gracias a los 30 kilos que perdió con el método. La última que asegura que cada cierto tiempo se somete a ella ha sido Beyoncé. Se dice que cada vez que aparece repentinamente delgada ha sido gracias a este método.

¿Cómo hacer la limonada?

El método clásico dice que se combinen dos cucharadas de zumo de limón con dos cucharadas de sirope de arce (sin azúcares añadidos), una pizca de cayena y un vaso de agua tibia.

¿Qué cantidad de limonada debo tomar?

Según los consejos del libro, se deben tomar entre seis y doce vasos diarios de este mejunje. La idea es engañar al cuerpo con un vaso de “limonada”cada vez que sientas hambre. Por supuesto, durante los días de la dieta no se debe comer otra cosa.

Ya dijimos que esto es una operación Express. La cantidad de sirope de arce puede variar, de acuerdo con los objetivos. Por ejemplo, alguien que quiera perder mucho peso puede poner menos jarabe en la receta. Sin embargo, la cantidad de zumo de limón debe ser siempre la misma.

¿Durante cuánto tiempo debo tomar limonada para adelgazar?

Para conseguir la Limpieza Master hay que hacer la dieta un mínimo de diez días y nunca más de un mes. Según sus creadores, “la limonada” tiene todos los nutrientes necesarios para sobrevivir ese tiempo, gracias a los componentes del jarabe de arce (sodio, potasio, magnesio, cobre , hierro, fósforo, y vitaminas A, B1, B2, B6, C).

No te pierdas...

-Los beneficios de tomar agua con limón por las mañanas

-Cítricos, el mejor rejuvenecimiento para tu piel

-Vitamina C: todo lo que debes saber el mejor activo antiedad