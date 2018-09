15 sep 2018 A. Paris

Controla las grasas. Sufrir hipotiroidismo (cuando la tiroides no es suficientemente activa) afecta a tu corazón. Basta con padecer hipotiroidismo subclínico (cuando el fallo aún es muy leve) para aumentar el riesgo de problema cardiovascular un 18%, según un estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology. Por ello es crucial que tu dieta sea rica en frutas y verduras, y elimines de ella las grasas trans.

Mejor, cocinados. Hay algunos alimentos que si se consumen crudos dificultan la absorción del yodo, lo que provoca que se sinteticen peor las hormonas tiroideas. Cocina siempre las crucíferas (coliflor, brócoli...), los frutos secos, los espárragos y las cebollas.

Ni algas, ni soja

Los alimentos ricos en yodo, como el pescado, el marisco, la sal yodada, las lentejas o los guisantes son aconsejables en caso de hipotiroidismo. Paradójicamente, no sucede lo mismo con las algas, que poseen una cantidad de yodo tan alta que pueden ser contraproducentes. En cuanto a la soja (y sus derivados), esta legumbre facilita la eliminación de tiroxina, por lo que es mejor no tomarla.

Además...

- Si sufres de hipotiroidismo, como Tamara Flacó, deberías seguir esta dieta

- ¿Qué es el hipotiroidismo y cuáles son sus síntomas?

- Dietas para adelgazar con nombres curiosos y raros, ¿pero funcionan?