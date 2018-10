2 oct 2018

La principal preocupación que tenemos los 'runners' cuando salimos, cualquier día, a hacer una de nuestras tiradas largas, ya no es esquivar coches o bicicletas, sino ir evitando viandantes que circulan como zombis mirando sus teléfonos móviles. Y si van con los auriculares puestos, ya ni te cuento. Estos artilugios han venido para quedarse.

Traté de explicar a un niño pequeño que, cuando éramos jóvenes, no existían los teléfonos móviles y que no había Internet. Pude observar su cara de incredulidad, como si estuviese hablando con un cromañón o cualquier otro ser del pasado sacado de un museo.

Esta semana, he leído el libro 'Desconecta' (Libros Cúpula), de Marc Masip, uno de los más reputados especialistas sobre las nuevas adicciones en la era digital en la que vivimos. Y se han confirmado mis sospechas. En él, se asegura que un 75% de la población mundial afirma tener dependencia del móvil, y nuestro país es el campeón de Europa en cuanto a la dependencia a la Red se refiere: un 21,3% de los adolescentes la padecen. No hay más que fijarse un poco para ver niños o adolescentes que no sueltan el móvil. Y cuando lo sueltan, es para conectarse a la videoconsola.

Detectar la adicción

Los famosos tampoco ayudan en este aspecto. Entre Instagram, Twitter, Facebook... muchos de ellos reconocen estar demasiado enchufados a las redes sociales o Internet. Vamos, que no se separan de su móvil, ordenador o tablet ni a sol ni a sombra. Paula Echevarría, Bar Refaeli y cualquier 'celebrity' que se precie hoy en día, es un obsesa de las redes y casi mataría por aumentar sus seguidores. Cuantos más, más dinero en publicidad, está claro.

Hay una serie de síntomas que nos pueden poner en alerta

Pero, ¿cómo saber que somos adictos al teléfono móvil? Hay una serie de síntomas que nos pueden poner en alerta. Cuando me falta el teléfono o tengo poca batería, ¿siento angustia, me altero o me siento infeliz? Vamos, ¿tengo, como se dice coloquialmente, mono? ¿Leo mensajes o no paro de hablar por el móvil cuando voy conduciendo? Cuando estoy con otras personas, en una comida o reunión social, por ejemplo, ¿los ignoro y estoy centrado en mi teléfono? ¿Miro mi teléfono, sin parar, para ver si tengo alguna notificación o mensaje nuevo sin que este me haya avisado?

Si nos pasan estas cosas u otras parecidas, hay que empezar a plantearse que, a lo mejor, nos estamos excediendo y viene siendo hora de buscar ayuda.

Nomenclatura

Se conoce como 'phubbing' al hecho de menospreciar a otra persona con la que estás por estar más pendiente del teléfono. El palabro no merece mayores comentarios, a todos nos ha pasado alguna vez. La nomofobia es un estado de ansiedad generado por la ausencia del teléfono móvil, o bien por quedarse sin batería o, incluso, sin cobertura. Fomo es el pánico por perderse algo que haya pasado en las redes sociales o por quedarse excluido de algún grupo o actividad.

Usemos las tecnologías con sabiduría y mesura

A la hora de usar el teléfono móvil, según el autor, es aconsejable seguir alguno de los siguientes consejos: no ha de ser una moneda de cambio con nuestros hijos y no debe servir para premiar o castigar, no utilizar el móvil una hora antes de irnos a dormir, usar el teléfono para comunicarnos y ser bien conscientes de que cuando colgamos algo en el ciberespacio perdemos el control sobre la foto o mensaje que hemos lanzado y por lo tanto sobre sus posibles consecuencias.

Hoy en día tenemos la inmensa suerte de disponer de increíbles herramientas tecnológicas que nos permiten, entre otras cosas, estar en contacto casi permanente con nuestros seres queridos aunque estén en otro continente. Algo impensable hace unos pocos años. Usémoslas con sabiduría y mesura y si consideramos que podemos estar cayendo en la adicción puede ser hora de tomar medidas o de contactar con algún profesional para que nos ayude.

