10 oct 2018

Hay que tener en cuenta que en una persona sana, al menos es recomendable realizarse un análisis anualmente como medida preventiva. Numerosas son las celebrities que se someten a esta prueba. Cristiano Ronaldo tuvo que realizarse analítica dentro del reconocimiento médico en su último fichaje y, más dramático, fue el de Angelina Jolie a la que se le detectó una mutación que la llevó a extirparse ambas mamas y los ovarios, tiempo más tarde.

¿Qué es la normalidad en un análisis de sangre? Si nos fijamos en un informe podemos apreciar, al lado de cada resultados unos valores de referencia con dos cifras que son un límite superior y un límite inferior, dentro de los cuales el resultado se considerará normal. Estos valores de referencia se obtienen observando grandes poblaciones de gente sana. Lo mejor es que sea interpretado junto con otros datos (síntomas, pruebas de imagen, etc.) por su médico. Un antiguo compañero se lo explicaba muy bien a sus pacientes, cuando alguno llegaba con la analítica alterada le decía con humor: tiene todos los pajaritos fuera de la jaula y hay que meterlos dentro.

Los análisis normalmente se componen de un hemograma, en el que se estudian las diferentes células que componen la sangre y la bioquímica donde se miden las concentraciones de diferentes moléculas o iones que la componen. Hay que tener en cuenta que la sangre es muy compleja y la información que se puede obtener de ella es muy grande. A veces se estudia también la coagulación, por ejemplo al realizar un preoperatorio. Ya que en una intervención quirúrgica es fundamental para que no se produzca un sangrado.

La glucosa, conocido popularmente como azúcar en la sangre, cuando se analiza en ayunas es la prueba más importante para realizar el diagnóstico de la diabetes (aunque hay otras) los valores normales están entre: 70-110 mg/dl, por encima de 126 se considerará anormal (Hiperglucemia) y puede ser indicativo de padecer diabetes. En los pacientes diagnosticados de diabetes se puede utilizar la hemoglobina glicosilada (HbA1c) para evaluar el control de la glucosa en sangre durante los últimos tres meses.

Transaminasas

Las Transaminasas (GOT, GPT, GGT) cuyos valores estándar suelen estar entre 5 y 50 U/l, están relacionadas con la salud y el funcionamiento del hígado. Una elevación puede estar causado por una infección por virus (hepatitis), el consumo de alcohol, la obesidad, etc. Por otro lado, el funcionamiento del riñón se analiza mediante la creatinina en sangre (0,30-1.30 mg/dl) ya que esta sustancia es eliminada por los riñones y su elevación significa, por lo tanto, que estos no funcionan bien. Puede estar elevada en la insuficiencia renal, infecciones o cálculos renales, etc.

Colesterol

El colesterol es un tipo de grasa (lípido) que tomamos en los alimentos y producimos en el hígado. Cuanto más bajo lo tengamos mejor. Se considera que el límite alto no debe sobrepasar los 150 mg/dl. También podemos ver reflejado el llamado ‘colesterol malo’ LDL y el ‘bueno’ HDL, este último cuando se sitúa por encima de 35-40 mg/dl se considera como un factor protector frente a enfermedades del corazón.

En cuanto al hemograma, los glóbulos rojos que están en torno a los 5 millones por mm3 contienen la hemoglobina (13-17.5 g/dl) que es la sustancia que transporta el oxígeno en la sangre. Su alteración puede indicar anemia, enfermedad crónica o cáncer de la sangre, etc.

La elevación de los glóbulos blancos y las plaquetas puede indicar múltiples trastornos, entre ellos una infección.

