19 oct 2018

Hace unos años, Angelina Jolie hizo lo mismo que Terelu Campos. Era 2013 y tenía 37 años. En ambos casos la intervención se ha realizado para prevenir la posible aparición de un cáncer de mama.

Hoy en día cuando se diagnostica este cáncer sabemos que bajo este epígrafe hay diferentes tipos que pueden variar en agresividad, resistencia a los distintos fármacos que se pueden usar para su tratamiento o bien capacidad de transmitir a la descendencia en mayor o menor grado. De ahí que al realizar el estudio de esta enfermedad se practiquen múltiples estudios anatomopatológicos, inmunohistoquímicos y genéticos para conocer el pronóstico de la enfermedad y las posibles alternativas terapéuticas.

"Quise escribir esto para contarle a las demás mujeres que la decisión de pasar por una mastectomía no es fácil", declaraba en una carta abierta la actriz Angelina Jolie. Y es que realizar una mastectomía no es algo que se decida alegremente. A parte de los condicionamientos sobre la feminidad, que ya de por sí son algo muy a tener en cuenta, se trata de una intervención quirúrgica compleja que implica la posibilidad de aparición de complicaciones en el postoperatorio. Además suele condicionar la práctica de una cirugía de reconstrucción, cuando se puede realizar y está indicada, y de combinarla con otros tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, etc. Si es necesario.

Tipos de mastectomía

Así pues, se define la mastectomía como la extirpación del seno o mama. Existen diferentes tipos de mastectomía y están indicadas una u otra dependiendo de las diferentes características del tumor, por ejemplo el tamaño o la proximidad a la piel o al pezón... En la mastectomía simple se extirpa toda la mama, incluyendo el pezón, la areola y la piel. En algunos casos se puede realizar la preservación de la piel o del pezón.

La mastectomía radical modificada es lo mismo que la simple, pero además se extirpan los ganglios linfáticos de la axila. La mastectomía doble o bilateral, que hemos comentado anteriormente, suele realizarse en mujeres con un riesgo elevado de padecer cáncer de mama, como fue el caso de Angelina que tenía una mutación del gen BRCA, su madre había fallecido con 56 años de cáncer de ovario, también relacionado con este gen.

Posibles complicaciones

En cuanto a las posibles complicaciones de la mastectomía están las propias de la anestesia, el sangrado o la formación de un hematoma, la infección, dolor, hipersensibilidad o adormecimiento -debido a los nervios cortados durante la cirugía- y si se han extirpado los ganglios de la axila se puede producir un linfedema que es acúmulo de linfa en el brazo y mano...

La reconstrucción se puede practicar usando tejidos de la propia paciente

En cuanto a la reconstrucción después de la mastectomía será mayor o menor dependiendo de la cantidad de tejido extirpado. Se puede practicar usando tejidos de la propia paciente, los llamados injertos, de los cuales hay diferentes tipos. O bien se puede realizar mediante prótesis de silicona, muchas veces una vez extirpada la mama se colocan una especie de bolsas (expansores) debajo de la piel que se van rellenado de suero progresivamente y de esta manera proporcionan el espacio necesario para la colocación del futuro implante.

La reconstrucción puede comenzar inmediatamente después de la mastectomía aunque muchas veces se ha de diferir para realizar otros tratamientos como la quimioterapia o radioterapia si son necesarios. La areola y el pezón se pueden reconstruir también, cuando han sido extirpados.

