19 oct 2018

Compartir en google plus

En 2018, la cifra de mujeres afectadas por cáncer de mama en España ascendió a 32.825, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Una cifra alejada de los 25.215 casos nuevos que hubo en 2012.

No todo son malas noticias. También hay datos esperanzadores, ya que este tipo de cáncer tiene la mayor tasa de supervivencia: más del 80%. Y muchas de las supervivientes deciden someterse a una reconstrucción mamaria.

La reconstrucción de la mama tras un cáncer es uno de los procedimientos quirúrgicos más seguros gratificantes para la paciente. Hay muchas mujeres que se han reconstruido la mama y otras muchas que no. La decisión de reconstruirse la mama debe ser siempre personal y, tiene que basarse en una buena información.

La reconstrucción de la mama puede realizarse de forma inmediata tras la cirugía o pasado un tiempo, meses o años después. Gracias a las nuevas técnicas, se podrá crear una mama similar en forma, tamaño y textura a la no operada.

Hemos hablado con el doctor Emilio Moreno, Jefe Asociado del Servicio de Cirugía Plástica Reparadora y Estética del Hospital Quirón de Madrid y del Instituto Martín del Yerro, para que nos explique las nueve cosas que debes saber de una reconstrucción mamaria.

Mujerhoy: ¿Cuándo es mejor hacer la reconstrucción de mama, durante la operación del cáncer o después?

Dr. Emilio Moreno: La reconstrucción mamaria se puede realizar de forman inmediata (tras la resección del cáncer) o diferida (tras un tiempo de la cirugía del cáncer). Se sabe, que cuando se puede realizar de forma inmediata, esta es la mejor forma ya que ayuda afrontar mejor psicológicamente la situación. Además de reducir el número de cirugías, la paciente sale con una pequeña forma de mama.

Mujerhoy: ¿Cómo se realiza la reconstrucción en la misma operación de mastectomía?

Dr. Emilio Moreno: Primero se realiza la mastectomía a cargo del servicio que lleva mama (ginecólogos o cirujanos generales). En nuestro caso, solemos hacer el patrón (dibujo por donde se realiza las incisiones) para que a través de ellos hagan la mastectomía. Una vez terminada dicha mastectomía, procedemos a realizar la reconstrucción. Este tipo de reconstrucción inmediata en general permite la colocación de un expansor en el mismo proceso. El expansor es un dispositivo que se va rellenando con suero en las siguientes semanas parair ganando volumen y forma en donde se encontraba la mama hasta llegar al volumen adecuado. Pasarán unos meses hasta realizar el recambio del expansor por una prótesis definitiva.

Mujerhoy: ¿En el caso de una recaída, qué se hace con el implante?

Dr. Emilio Moreno:

Depende del caso. Por una parte, las recaídas pueden ser sobre mamas que no has hecho reconstrucción y sólo has quitado el tumor o parte de la mama como son las tumorectomías o cuadrantectomías respectivamente. Normalmente en estas pacientes se realiza mastectomía posterior y reconstrucción. Por otra parte, en las pacientes ya reconstruidasque tienen implante, este se encuentra debajo del músculo pectoraly protegido por el mismo; aún así hay que ver la situación y localización de la recaída e individualizar cada caso y decidir si se retira o recambia el implante.

Mujerhoy: ¿Cambia mucho la reconstrucción en el caso de ser una operación posterior a la mastectomía?

Dr. Emilio Moreno: Si se hace reconstrucción de forma diferida, se opera sobre tejido cicatricial. Esto puede dificultar la técnica y aumenta el número de cirugías. No obstante, el mayor beneficio de no hacerlo diferido es el psicológico; el hecho de que la paciente tenga ya un principio de “neomama” al salir de la mastectomía ayuda mucho a todo el proceso.

Mujerhoy: ¿Queda igual la mama operada que la mama que no ha tenido ningún tumor?

Dr. Emilio Moreno: En términos generales puede quedar igual pero normalmente será una cirugía más difícil o laboriosa. Esto ocurre igual en las mamas que han recibido radioterapia, que el tejido sufre pérdida de elasticidad y fibrosis. Cuanto más dañado esté el tejido, más difícil será de realizar la reconstrucción.

Mujerhoy: ¿Hay que hacer revisiones de la reconstrucción independientes del cáncer?

Dr. Emilio Moreno: Sí, de hecho los cirujanos plásticos son de los que más visitan a los pacientes. Esto se debe a que realizamos varias etapas de cirugías de reconstrucción. Además de sobre la mama que ha tenido cáncer, también actuamos sobre la otra. La simetrización es un término que usamos para referirnos a tener que operar la mama “sana” para asemejarla a la mama reconstruída.

Mujerhoy: ¿Hay muchas diferencias de reconstrucción entre los diferentes centros sanitarios?

Dr. Emilio Moreno: En la reconstrucción mamaria hay protocolos de tratamiento que guardan bastante similitud. Todos llevan una línea de reconstrucción parecida. Puede ser que algunos tengan más tendencia a reconstrucción con prótesis y otros con tejido autólogo (del propio cuerpo) en pacientes en los que se pueda realizar los dos tipos de intervención.

Mujerhoy: ¿Qué tan largo es el proceso de recuperación?

Dr. Emilio Moreno: El proceso de recuperación de cada cirugía depende del tipo de reconstrucción. Si se hace sólo con tejidos de nuestro propio cuerpo, la cirugía y el postoperatorio suele ser más largo del procesopero reduces el número de intervenciones. Si se realiza con expansor-prótesis la cirugía y postoperatorio suelen ser más cortos, pero aumenta el número de intervenciones (en general). No obstante, no debemos de hablar del proceso de recuperación de cada una de las etapas si no de la recuperación que englobe todas ellas y la culminación de toda la reconstrucción de la mama.

Mujerhoy: ¿Todas las mujeres se pueden someter a una reconstrucción o hay casos en los que no se puede?

Dr. Emilio Moreno: Todas las pacientes, en nuestro caso, pasan por el comité de mama. Este comité está formado por diferentes especialistas (anatomopatólogos, radiólogos, radioterapeutas, oncólogos, ginecólogos, cirujanos plásticos, médicos nucleares, etc.) que determinana si la paciente es candidata a reconstrucción. En todos los casos hay que individualizar la decisión por muchos factores como la edad, tipo de tumor y mama, tamaño, estadio, localización, estado general… Además, hay pacientes que con la resección del tumor (tumorectomía) o la resección parcial de la mama (cuadrantectomía) puede ser suficiente.