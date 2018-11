2 nov 2018

Poner gluten free en la etiqueta de cualquier producto es casi una garantía de éxito comercial en este momento. ¿Significa eso que está aumentando alarmantemente el número de celiacos e intolerantes al gluten en nuestro país? En realidad, no. Las cifras permaneces estables (aunque desgraciadamente el 75% de los celiacos siguen sin saber que lo son), pero la mala prensa de esta proteína presente de forma natural en el trigo, la cebada y el centeno (y de forma artificial en multitud de alimentos procesados en forma de almidones modificados, féculas, espesantes, hidrofilizados de proteínas y un largo etcétera) sí que está en aumento.

Comer sin gluten se ha convertido en una moda como cualquier otra, tan poco recomendable como basar la alimentación en batidos detox, pero irresistible. No en vano el 21% de la población cree que el gluten es perjudicial para la salud según un estudio de hábitos alimentarios de la Universidad Complutense de Madrid. Pero dejar de comer gluten por nuestra cuenta no es tan buena idea como parece.

Quién debe comer alimentos sin gluten

Si a alguien se le diagnostica una enfermedad como la celiaquía, la sensibilidad al gluten no celiaca o la alergia al trigo los alimentos que de forma natural no poseen gluten y los productos gluten free permiten comer sin temor a sufrir una reacción adversa. Pero aquellos que se han autodiagnosticado por su cuenta que en el gluten se esconde el responsable de sus digestiones pesadas se pueden llevar una sorpresa desagradable: sin una patología que lo justifique retirar el gluten de la dieta no aporta beneficio alguno para nuestra salud. De hecho, puede ser contraproducente como advierte la propia Federación de Celiacos de España que afirma que comenzar a realizar una dieta sin gluten sin acudir a un especialista no es recomendable ya que puede derivar en falsos negativos a la hora de realizar las pruebas de diagnóstico de la enfermedad celiaca.

De hecho, las consecuencias de olvidarse del gluten de forma injustificada en la dieta pueden ir más allá que la de obtener un diagnóstico falseado. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard (EE.UU.) afirma que despedirse del gluten sin ser celiaco puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Productos gluten free, ¿una buena opción?

Cuando alguien recibe la noticia de que debe abandonar, de verdad, el gluten lo rpimero que se plentea es ¿y ahora qué voy a comer? El problema no es tanto conseguir alimentos libres de esta proteína (legumbres, frutos secos, maíz, arroz, quinoa, frutas, verduras, huevos, carne y pescado no la poseen), sino el ir al súper y no acabar picando llevando a casa unas maddalenas o una barra de pan sin gluten.

Nutricionalmente, el problema de muchos de estos productos es que son alimentos ultraprocesados (galletas, pizzas...) aptos para personas que tienen que llevar una dieta libre de gluten, sí, pero también más ricos en grasas no saludables, almidones, azúcares… que sus versiones con gluten. Vamos, que no aportan nada bueno a la dieta, ni a la de la gente que no puede comer gluten, ni a la de la gente que sí puede pero no quiere.

Si estamos sanos, y de verdad nos preocupa nuestro consumo de cereales, la opción más saludable es sustituir las versiones refinadas de los cereales por las integrales, algo que sí se han relacionado con beneficios para la salud como un menor riesgo cardiometabólico y de padecer cáncer entre otros.

Y si tenemos un problema con el gluten diagnosticado, no está de más acudir a un dietista-nutricionista que nos ayude con los menús y así, de paso, parar de consumir alimentos ultraprocesados.