23 may 2019

Muchos famosos se han declarado fumadores de Cannabis, desde el mítico Bob Marley, Juanes, Joaquín Sabina hasta Lady Gaga, que la usa para mitigar su fibromialgia.

En el 2018, a principios de este mes, las personas con la mayoría de edad cumplida en Canadá pueden comprar legalmente cannabis y productos derivados de este. Por poco más de 4 euros se puede conseguir 1 gramo de esta sustancia y las estanterías de las tiendas están llenas de múltiples variedades con nombres tan curiosos como 'gran tiburón blanco' o 'banana split', por ejemplo.

La regularización del consumo de marihuana viene siendo un tema de actualidad en nuestro país, ya que se anuncian posible iniciativas parlamentarias procedentes de algún grupo político con intenciones similares a las canadienses, según han recogen los medios de comunicación.

El éxito de la legalización en Canadá ha sido tal que, semanas después, el producto está prácticamente agotado en los establecimientos de venta. Las expectativas son de superar los 300 millones de dólares en impuestos.

Antecedentes

En otros países, como Holanda, ya llevan años permitiendo la compra de cannabis y derivados en los conocidos como 'Coffee-shops', donde exclusivamente pueden adquirirse estos productos y no otros como bebidas alcohólicas, por ejemplo. En ellos la venta está regulada, no permitiéndose a menores y tampoco pueden situarse en las proximidades de colegios. También está limitada la cantidad que se puede poseer. La venta, además, ha sido regulada en algunos estados americanos como California, Oregón, etc.

En España el consumo en cultivo y la compra son ilegales

En España, el consumo, el cultivo, la posesión y la compra son ilegales, a no ser que estos actos se produzcan en la privacidad y sin ánimo de lucro, como pasa en los conocidos como 'clubs cannabicos'. El uso terapéutico de la marihuana tampoco está regulado en nuestro país. Un proyecto de ley parece estar en proceso de estudio y la Organización Médica Colegial solicita que, en caso de ser aprobado este uso del cannabis, esté bajo estricto control de la agencia del medicamento.

¿A favor o en contra?

Los argumentos a favor y en contra de la legalización del consumo de cannabis son muy variados. Los colectivos que se manifiestan a favor argumentan que con la legalización se luchará contra las mafias que controlan el mercado. Mediante la regularización se conseguirían ingresos, vía impuestos que se podrían reinvertir en escuelas, sanidad, etc. Además se podría controlar las cantidades y calidad de la sustancia, entre otras cosas.

Los argumentos en contra también son muy contundentes. Hay que decir que las asociaciones médicas y los colegios de médicos no están a favor de la legalización del cannabis. Está demostrado, en múltiples estudios científicos, que el consumo de estas sustancias aumenta el riesgo de padecer trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia y también otros trastornos psicóticos, más aún si el consumo comienza a temprana edad. Esta sustancia también altera la memoria, la atención y las capacidades psicomotrices, con todo lo que podría implicar en los accidentes de tráfico, por ejemplo.

