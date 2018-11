12 nov 2018 a. paris

La cifra. Tras el término menopausia precoz se esconden, en realidad, unos ovarios que han dejado de funcionar antes de cumplir los 40 años. Algo que puede suceder por varios motivos, desde causas genéticas a trastornos autoimnunes. Se calcula que el 1% de la población femenina lo padece.

La técnica. En el Hospital Clínic se está evaluando una técnica pionera para solucionar este problema. En ella se extrae parte de la corteza de uno de los ovarios de la mujer, se fragmenta esa muestra y se reimplanta en el otro ovario. Este procedimiento, que todavía está en pruebas, se ha empleado en 12 mujeres. Gracias a él, siete de ellas han logrado volver a ovular y una ha conseguido quedar embarazada y ha dado a luz a su primera hija.

Graves consecuencias

Que nuestros ovarios no funcionen como debieran provoca efectos negativos en la salud femenina. Además de las dificultades para concebir (si no hay óvulo, no hay embarazo), se ha comprobado que la menopausia precoz está relacionada con otras patologías, como los trastornos autoinmnunes, la osteoporosis, la cardiopatía isquémica y, en general, un mayor riesgo de mortalidad.

