19 nov 2018

La ciudadana francesa Jeanne-Louise Calment mantiene hasta hoy en día un récord mundial de longevidad nunca igualado con sus 122 años y 164 días. Cada vez es mayor el número de supercentenarios en el mundo. De hecho, parece ser que su número se ha duplicado en la última década y sobre todo en las mujeres. Véase el caso de los actores Kirk Douglas o Gloria Stuart, la anciana de 'Titanic', que superaron los 100 años.

¿Cuál es la causa de que un número de personas alcancen esta edad tan avanzada? Lo fácil es pensar que este grupo tiene la suerte de poseer una genética sobrenatural, una herencia que les hace inmunes a las enfermedades y a los padecimientos. Veamos qué es lo que dicen los estudios científicos al respecto.

Las investigaciones

En el año 2018 hay en el mundo unas 37 personas, que se sepa, con edades superiores a los 112 años. Un grupo de investigadores ha secuenciado el ADN de 17 de ellos en busca de alguna pista sobre su longevidad. Los resultados han sido publicados en la revista 'Plos One' y los investigadores no encontraron mutaciones significativas asociadas a la edad avanzada.

Kirk Douglas es otro ejemplo de longevidad. pinit

No obstante, otro grupo de investigadores, analizando un conjunto de estudios que en total engloba a unas 600.000 personas de Europa, Estados Unidos y Australia, han encontrado tres genes que se asocian a un aumento de la longevidad. Los resultados de este trabajo fueron publicados en la prestigiosa revista Nature en otoño de 2017. Los tres genes implicados están relacionados con los depósitos y el transporte de la grasa en nuestro organismo, con la autodestrucción celular (apoptosis), entre otras funciones. Como es lógico, la presencia de cualquier gen que predisponga a padecer enfermedades como la diabetes o el infarto de miocardio, por ejemplo, suele estar ausente en el grupo de población más longeva, por simple selección natural, ya que aquellos que lo poseen suelen fallecer antes.

El estilo de vida

Pero no nos engañemos, lo que sí está más que demostrado en infinidad de trabajos científicos es que la longevidad se asocia al estilo de vida. Se ha podido confirmar que la longevidad es superior en países con regímenes democráticos, buen nivel educativo y acceso universal a la sanidad. Aquellas personas que llevan un régimen alimenticio equilibrado, que no fuman, que practican ejercicio con regularidad, que beben con moderación y que no tienen sobrepeso, tendrán un riesgo inferior de padecer ciertas enfermedades y por lo tanto tendrán una expectativa de vida superior.

Así pues, el secreto de la longevidad parece consistir en tener una herencia genética, carente de genes que nos puedan predisponer a padecer enfermedades en combinación con otros asociados a un aumento de la esperanza de vida y todo lo anterior en indisoluble asociación a tener unos hábitos vitales saludables en alimentación, ejercicio, etc. Sobre todo, por mucho que sorprenda a nuestros vecinos británicos, la felicidad y la sociabilidad como las que tenemos en nuestro país también influyen. De ahí que España tenga una de las expectativas de vida más elevadas.

En 1993, la bióloga estadounidense Cynthia Kenyon descubrió que al activar un gen relacionado con la insulina en un pequeño gusano era capaz de duplicar su vida. Esta capacidad de manipulación del genoma para vivir más es el sueño de cualquier multimillonario y mucha gente sería capaz de pagar cualquier cosa por conseguirlo, pero por ahora, sigue siendo parte de la ciencia ficción.

