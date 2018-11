26 nov 2018

Sí, a veces pasa, sigues la dieta al pie de la letra, sales a correr, haces ejercicio y, cuando te subes a la báscula el peso se mantiene exactamente donde estaba, si no ha aumentado ligeramente. Se trata de algo absolutamente frustrante, pero normal. Es la adaptación metabólica: tu cuerpo ya sabe exactamente qué vas a comer y qué actividad física vas a hacer y se ha adaptado a ello.

La buena noticia es que no es irremediable. Hay varios trucos que puedes hacer para superarlo.

-1. Haz un diario de alimentación: Además de organizar tu dieta preparando el menú semanal ve a comprar cuando no tengas hambre para no sucumbir a caprichos. Luego, cada día escribe lo que comes, pero todos y cada uno de los alimentos para no engañarte a ti misma. Así podrás comprobar si sigues bien tu dieta o si finalmente estás bajando la guardia de vez en cuando y eso está empañando tu esfuerzo.

-2. Reduce las raciones: Si sigues la dieta a pie de la letra, reduce las raciones. Puedes hacerlo utilizando un plato más pequeño para que te parezca que te estás echando más cantidad. También puedes utilizar spray de aceite para aliñar la ensalada en lugar de la tradicional aceitera o para la sartén.

-3. Aumenta la actividad física: Cuando hagas deporte, incrementa el peso, el número de repeticiones o la intensidad del entrenamiento. También puedes introducir una rutina suave de entrenamiento entre tus actividades habituales como salir a caminar los días de descanso o hacer estiramientos al levantarte cada mañana. Este pequeño cambio puede ser un salto cualitativo para la reactivación de tu dieta.

-4. Rompe tu rutina: También puedes optar por un cambio radicar en tu rutina de ejercicios. Si seguir repitiendo lo que estabas haciendo hasta ahora ha dejado de dar resultado, comienza con algo diferente. Será un pequeño truco para ‘engañar’ a tu cuerpo y que comience a perder peso de nuevo.