3 dic 2018

Falta un poco más de tres semanas para que se acabe el año y algunas no cumplimos el propósito de llegar más delgadas y saludables a fin de año. O no lo cumplimos o nos falta muy poco para alcanzarlo. Y aunque no somos muy fanáticas de las dietas express, lo mejor es bajar de peso de manera lenta y constante y sin llegar a extremos, esta es una de esas dietas de emergencia que podemos realizar antes de la fiesta de Fin de Año.

No hace falta que tampoco pases hambre extrema. Con este reto de 28 días será lo suficiente para bajar esa hinchazón que llevas arrastrando desde hace meses.

Para el desayuno

Dile sí a las proteínas. Y baja el consumo de azúcar. Puedes comer huevos (prepararlos con poco aceite) una rodaje de pan de centeno y fruta (la piña será tu mejor aliada). Una infusión (mejor si es té verde) y si eres de las que no puede comenzar la mañana sin café, intenta tomarlo sin azúcar y con leche baja en calorías.

Merienda media mañana

La manzana o los kiwis son ideales. Comer fruta antes del almuerzo te ayudará a sentirte satisfecha. En el caso de que escojas la manzana recuerda debes de comer la piel, ya que es rica en fibra y nutrientes.

Adiós a las bebidas gaseosas

Y cuando decimos adiós es adiós. No importa que sean zero, zero, extra zero. Elimina de tu dieta esta clase de bebidas. Lo mejor es que consumas 2 litros de agua al día, porque lo queremos es que nuestro metabolismo de acelere.

Almuerzo

El pescado, el pavo y el pollo son tus mejores aliados. Prepáralos al vapor o asados, casi sin aceite. Condiméntalos con pimienta, laurel, orégano etc. (evita el exceso de sal). La proteína magra casi no tiene grasa. La porción debe ser del tamaño de tu puño (una vez cocinado). A esto añade una porción de verduras también al vapor o asadas. Las verduras verdes son ideales para bajar de peso. También puedes comer ensaladas, eso sí recuerda que el aderezo es mejor que no lleve aceites ni mayonesa, ni cremas.

Merienda por la tarde

Puedes comer dos lonchas de jamón de pavo, sin grasa, ni aditivos. El apio será esa verdura que puedes comer y comer sin preocupación cada vez que dé apetito.

Cena

Lo mejor es cenar algo liviano. El atún es una gran idea, o el pollo asado. Intenta cenar por lo menos una hora antes de irte a la cama. Las verduras por la noche son mejores si se ingieren cocidas.

Ejercicio

Nada de ser sedentaria. Muévete. Camina al trabajo, o a casa. Haz rutinas de ejercicio Hiit. No necesitas dejar el alma en el gym, pero sí debes incrementar el ejercicio que realizas.