Viene la Navidad y con ella todas las comidas familiares, cenas de empresa y todo lo que ello conlleva: el turrón, el champán, los turrones, los polvorones... Son muchos meses de esfuerzo por llevar una buena alimentación y vida saludable así que no deberías tirarlos por la boda en tan solo dos semanas de excesos. Sí, es cierto que tienes que disfrutar de las fiestas y de la Navidad, eso por supuesto, pero lo puedes hacer llevando una alimentación y un estilo de vida saludable también en Navidad y además, no tienes por qué sentirte mal haciéndolo. Solo es cuestión de tener presente una serie de consejos para que no estropees todo el trabajo hecho eso sí, ¡sin renunciar a tu vida social!

El nutricionista Alejandro Cánovas, del hotel Barceló Montecastillo, nos da los tips que debemos seguir estas Navidades para disfrutarlas como es debido y sin preocuparnos por las calorías.

1. El vino, con moderación

El alcohol es una de las bebidas que más se toman durante la Navidad. Unas cañas navideñas, alguna que otra copa de vino para acompañar las comidas y el champán para brindar son las bebidas más típicas de estas fechas que consumimos. Pero siempre hay que tener presente la cantidad que tomamos ya que son muchos días de fiestas y solo nos aporta calorías vacías además de facilitar el aumento del depósito de grasa en nuestro cuerpo...

Consejo de experto: el alcohol deshidrata nuestro cuerpo y recomienda intercalar las bebidas alcohólicas con vasos de agua. Es muy importante mantenernos hidratados con agua.

2. Di sí al jamón

El jamón es uno de los alimentos que más comemos durante esta época del año. Es proteína y tiene mucha grasas buenas por lo que se convierte en uno de los mejores picoteos para incluir en nuestra dieta. "El jamón ibérico de bellota es cardiosaludable y es bueno para el colesterol. Aporta hierro, proteínas, vitaminas y minerales esenciales" Si además lo acompañamos de los típicos picos de pan ten en cuenta que sean integrales y que se hayan elaborado con harina integral.

3. Pescados siempre

Los mejillones, langostinos, salmón, rodaballo... cualquier pescado que comas será bueno porque son perfecto para tu alimentación. Puedes comerlos al vapor, a la plancha, al horno pero eso sí, evita los fritos. Son ricos en proteínas, vitaminas y minerales, pero además son una importante fuente de omega-3.

4. El turrón sí, pero...

Si no queremos prescindir de los dulces de la Navidad por excelencia debemos saber que los que tienen menos azúcar y más grasas buenas aportan son el turrón duro y el de jijona. Debido a que son los que más contenido en almendras tienen y por ello contienen más fibra, grasas insaturadas y aportan proteínas vegetales que son saciantes, según el experto. Pero te aconsejamos que si quieres cuidarte también en Navidad puedes optar por algo más natural si tienes antojo de dulces como por ejemplo las brochetas de frutas bañadas en chocolate puro y acompañarlas los frutos secos más recomendados como las nueces o las almendras .

Existen estudios que afirman que el champán contiene una gran cantidad de polifenoles, compuestos bioactivos con capacidad antioxidante. Por ejemplo, una copa de Brut tiene entre 80 y 100 calorías mientas que una jarra de cerveza o una copa de ron tienen entre 150 y 175 calorías aproximadamente. Por ello opta siempre por el vino y el champán si no quieres excederte esta Navidad.

