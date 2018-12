4 dic 2018

Llega esa √©poca tan amada por unos y odiada por otros por varios motivos: la Navidad. Llevas todo el a√Īo intentando tener una alimentaci√≥n sana y cuidando tus comidas as√≠ como las calor√≠as que ingieres de forma cautelosa pero de repente... la Navidad llega como un hurac√°n con millones de tentaciones que se presentan ante ti y a las que no siempre puedes decir que no a todas porque... a nadie le amarga un dulce (nunca mejor dicho). Si no te gusta la Navidad por todo lo que esta √©poca del a√Īo supone entre otras cosas las comidas copiosas, no te preocupes porque tenemos algunos consejos para que disfrutes de estas fiestas sin coger peso y lo que es mejor, manteniendo el vientre plano .

Los expertos de Miayuno, nos han dado algunas de las claves para disfrutar de una buena alimentación durante estas fiestas: "darle un periodo de descanso a nuestro cuerpo para ahorrar energía y generar enforfinas que nos permitan gozar comiendo en las reuniones familiares". Además, comer alimentos saludables incrementa la vitalidad y el buen humor y por conseguiente conseguiremos una mejor salud tanto mental como física.

1. Cuídate por fuera, pero también por dentro

Para empezar, antes de nada, debes plantearte que el estrés no es nada bueno ni para tu cuerpo ni para tu dieta. Es muy importante que cuidarte por fuera pero para ello, no hay que olvidarse cuidarnos también por dentro.

Chica practicando meditación pinit

2. La meditación: la mejor opción para controlar tu mente y que esta no te boicoete

Con tan solo 15 minutos diarios ganaras en equilibrio, aumentar√°s tu capacidad de concentraci√≥n, te relajar√°s y mejorar√°s tu estado de √°nimo. Claves s√ļper importantes para poder llevar una alimentaci√≥n saludable, no caer en tentaciones y dejarnos llevar por los malos h√°bitos. El control mental es s√ļper importante.

3. No dejes de practicar deporte

Si llevas un estilo de vida saludable damos por hecho que practicas deporte al menos dos veces a la semana. Si ya tienes este h√°bito, no dejes de hacerlo durante estas fiestas para poder seguir tu rutina, todav√≠a m√°s importante si "pecas" de vez en cuando con alg√ļn dulce o comida copiosa navide√Īa. Si no lo practicas, es un buen momento para comenzar. Una hora al d√≠a camina, sal a correr, ve al gimnasio... ¬°mu√©vete! Esto es imprescindible para combinarlo con el mantenimiento de tu dieta saludable y adem√°s estar√°s ayudando a no hincharte y quemar calor√≠as extra.

4. Entrena en ayunas

Los expertos recomiendan practicar al menos un día en ayunas, una vez por semana. Este hábito te ayudará a conseguir tus objetivos y no dejar de hacer en Navidad para seguir quemando tus reservas de grasa y conseguir mantener tu vientre plano.

Chica entrenando pinit

5. Beber agua te ayudar√°

Los expertos de Miayuno recomiendan mezclar agua (por supuesto, mínimo un litro de agua al día) con una cucharada de bicarbonato y zumo de limón ya que te ayudará a aliviar los problemas de acidez y reflujo tan comunes después de una comida copiosa o un poco más fuerte de las que estás acostumbrada.

6. Duerme mínimo 6 horas al día

El sue√Īo es una de las mejores opciones para estabilizar nuestro cuerpo. Dormir al menos 6 horas diarias te ayudar√° a incrementar tu energ√≠a y mejorar tu estado de √°nimo, y por consiguiente tu cuerpo te lo agradecer√°.

7. No caigas en los excesos

Intenta compensar tus comidas. Si vas a tener una comida copiosa, intenta no desayunar o por lo menos, no excederte en esta comida del día.

8. No comas m√°s de 2 o 3 veces

Intenta no hacer más de 3 comidas al día, sobre todo si las comidas son abundantes. La típica comida del día de Navidad o la cena de Nochevieja son dos claros ejemplos de que esos días es mejor que reduzcas las calorías y aquellos alimentos que más hinchan como por el ejemplo el pan, o cualquier tipo de hidratos, dulces...

9. 12 horas de ayuno

Deja al menos 12 horas de ayuno entre la cena y el desayuno para que tus digestiones sean mejores demos el tiempo suficiente al organismo para utilizar su grasa de reserva y al mismo tiempo, estaremos quem√°ndola, lo quese traduce en perder peso.

10. Disocia tu dieta

Puedes probar a hacer una dieta disociada esto quiere decir separar los alimentos seg√ļn al grupo al que estos pertenecen: prote√≠nas, hidratos de carbono, grasas... para as√≠ aprovechar mejor los nutrientes. De esta manera estamos obligando a nuestro organismo a utilizar su grasa de reserva y podremos perder peso.

