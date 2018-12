4 dic 2018

Durante los últimos días hemos podido ser testigos de cómo el actual Gobierno inicia una cruzada contra las llamadas pseudoterapias. Como estandarte de ellas tenemos a la homeopatía, pero hay otras muchas. Hemos podido ver imágenes impactantes en la que nos vendían un líquido que resultó ser simple lejía como si fuera el bálsamo de Fierabrás capaz de mitigar todas las dolencias del organismo.

El caso es que este tipo de medicina, no científica, ha sido muy utilizada a lo largo de la historia. Como los chamanes, que tienen una concepción mágica de la salud donde se ven las enfermedades como una posesión diabólica más propia de períodos de la antigüedad o de zonas aisladas del resto del mundo y que todavía existen. Hace unos días ha muerto un turista de un flechazo al intentar visitar una isla próxima a la India habitada por una tribu aislada del resto del mundo en pleno siglo XXI. Personajes famosos como la familia Real Británica o actrices como Pamela Anderson han declarado haber usado estos tratamientos.

Pero ¿qué diferencia existe entre un fármaco normal y uno de homeopatía? Puede parecer mentira pero esta diferencia es muy importante. Un medicamento normal ha de demostrar su eficacia terapeútica para que sea aprobado por las agencias reguladoras, como por ejemplo la Agencia Europea de Medicamentos o la FDA en EEUU. Para ello habrá de pasar estudios y exámenes muy exhaustivos, siendo el coste de estos de varios millones de euros ya que, en condiciones normales, implicarán a miles de pacientes y profesionales sanitarios, entre otros gastos. Hay que añadir los costes derivados de la investigación científica y también téngase en cuenta que muchas de las sustancias que se investigan no llegan a buen puerto y no demuestran su eficacia, perdiéndose el dinero invertido.

Sin estudios contrastados

Contrariamente las sustancias usadas en homeopatía no han realizado el anterior proceso. De hecho se piensa que en las farmacias estaban a la venta cerca de 20.000 presentaciones homeopáticas de las cuales solo unas 2.000 han accedido al registro preliminar abierto por el Ministerio de Sanidad para regularizar su comercialización y, de ellas, tan solo 12 han solicitado que acreditan eficacia terapéutica, el resto ni siquiera la ha solicitado.

En algunos casos, sus consecuencias pueden ser dramáticas

Esto hace que sean medicamentos con un elevado margen de beneficios para las empresas que los fabrican, además de otras ventajas fiscales. Multinacionales alemanas y francesas dominan un mercado de unos 1.700 millones de euros de facturación, aunque en España su éxito es menor y los ingresos del sector, aunque millonarios, están bajando.

Lucha contra estas terapias

El problema de las terapias alternativas no solo es que no tengan eficacia terapéutica sino que muchas veces retrasan o sustituyen a otras que sí la tienen. Vease el caso de Steve Jobs, fundador del gigante norteamericano de la informática Apple. A pesar de tener todo el dinero, toda la información y todos los medios que se pueden comprar en este mundo, decidió retrasar durante un año el tratamiento del cáncer de páncreas del que había sido diagnosticado para realizar una dieta vegana y otros tratamientos alternativos. Cuando decidió regresar a la senda de la medicina tradicional el tumor había progresado y no se pudo controlar. En determinados casos, las consecuencias de las pseudoterapias pueden llegar a ser dramáticas.

El plan que presenta el Gobierno frente a las pseudoterapias contempla un real decreto y la modificación de otros cuatro con la intención de expulsarlas de los centros sanitarios y también de las Universidades evitando la existencia de ninguna titulación que se base en ellas. La Organización Médica Colegial se ha posicionado a favor de esta iniciativa, como refleja la creación de un observatorio para luchar contra este tipo de terapias.

