5 dic 2018 Karelia Vázquez

Se acercan las Navidades y ya nos disponemos a comernos todos los dulces que no probamos durante el resto del año. Quizás esta vez seas más consciente del daño que puede hacer el azúcar a tu organismo y quieras controlar tu apetito o al menos controlar esas ganas enormes de tirarte a la bandeja de turrones.

El primer consejo es dominar el impulso y comer con más conciencia. Así al menos comeremos menos cantidad (o sabremos lo que hemos comido).

1. Asegúrate de que tu mono de azúcar es real y no es solo por hambre

El organismo sabe que la glucosa es buena para recuperar la energía y a veces el hambre se puede confundir con un mono de atracón de azúcar. Vale la pena marcar la diferencia. Si tienes hambre no tienes necesariamente que comer dulces.

2. Si el mono de azúcar es real cómete un caramelo (de los duros)

Es mejor que no des rienda suelta a tu ansiedad con tu postre favorito. Ten a mano un caramelo un poco duro pero dulce que te calme y retrase el atracón … con un poco de suerte ni siquiera habrá atracón.

3. Busca una solución salomónica

En lugar de satisfacer todo tu mono de dulce busca una solución intermedia: haz una versión saludable de tu postre preferido, hazte un batido de frutas sin azúcares añadidos o elige postres menos calóricos. La idea es satisfacer tu mono de dulce con menos calorías y más nutrientes.

Cupcakes pinit

4. Usa el método de la almohada

Cuando tus emociones te manden a la nevera a por el bote de helado de chocolate cambia el rumbo, y sobre todo, ¡cambia el chip! Haz cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con tu pensamiento de comer dulce en ese momento. Sabemos que es difícil, pero ¡funciona. Sal a dar un paseo, ponte las mallas y vete al gym para liberar tu ansiedad.... No hace falta que ralices ejercicios físico si no quieres, así que simplemente ponte una serie o una película para distrarte e intentar cambiar tu mente para salir del bucle de pensamientos que te incitan a comer dulce.

5. Enfríate (literalmente)

A veces cuando queremos comer dulce es porque estamos lidiando con emociones incómodas. Christy Brissere, una nutricionista de Chicago dice que ella, en esos casos, utiliza la respuesta del buzo. Cuenta la experta que cuando los buzos se sumergen en el agua helada respiran profundamente e inmediatamente se sienten más relajados. Este efecto, dice la experta se puede replicar cuando nos entra el mono de comer dulce. Tendríamos que colocar algo muy frío en la cara, que cubra la nariz y la boca, con esto nos quitaríamos de encima la ansiedad y además, nos ayudaría a mantenernos alejadas de la bolsa de galletas.

