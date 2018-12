17 dic 2018

Con la llegada de diciembre es inevitable preguntarnos ¿qué podemos hacer para mantener la dieta y no subir esos kilos que tanto nos costó bajar?

No, no tienes que desaparecer del radar de tus amigos ni apagar tu móvil. Sólo debes seguir estos pasos, mantenerte en movimiento.

1. El secreto está en las porciones

Sabemos que los turrones, el roscón, mazapanes, el cordero... están muy ricos, pero no hay necesidad de comer hasta sentir que nos va a explotar el estómago. Un excelente truco para evitar comer de más es: que antes de la fiesta o reunión comas algo ligero y saludable así llegarás con menos hambre y no te excederás. Las frutas y ensaladas son excelentes opciones.

2. El alcohol con moderación

Las bebidas alcohólicas tiene muchas calorías. En una sola bebida puedes ingerir hasta 250 calorías. Así que ya sabes, controla lo que bebes.

3. Sé un buen anfitrión

Si eres tú quien organiza la fiesta, arma un menú sin tantas calorías. Siempre será mejor si usas harinas integrales, carnes magras, sirves muchas verduras, utilizas productos sin grasa y sin azúcares añadidos.

4. Mantente activa

Muévete. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte activa. Aprovecha las fiestas y baila todo la noche, sube las escaleras, camina todo lo que puedas.

Recuerda que mantenerte saludable y en forma no es sinónimo de sacrificios. No hay motivos para sentir culpa. Si intentas mantener hábitos de salud sanos, no pasa nada por qué un día te salga de la dieta.