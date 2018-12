18 dic 2018

"Concienciar a la gente de que se puede tener una vida normal a pesar de tener asma". Ese es el objetivo principal de la campaña 'En asma el cero cuenta' (www.enasmaelcerocuenta), a la que pone cara el 28 veces campeón del mundo de natación en aguas abiertas David Meca.

Asmático, por cierto. "En mi caso, demuestro cómo alguien con asma puede ser 28 veces campeón del mundo. Hay que hacer ver a la gente que se puede, que no hay que tener dudas, excusas, preocupaciones..", nos cuenta el deportista. Fue precisamente esta enfermedad respiratoria la que le llevó a meterse en una piscina. Aunque fuera contra su voluntad, por prescripción médica y con la paciencia de unos padres a los que, hoy, no solo se lo agradece él, sino el común del aficionado a la disciplina deportiva a la que se ha dedicado de manera abnegada.

Nunca pensé que podría vivir de la natación"

"Al principio, no me gustaba la natación nada en absoluto. Lloraba cada vez que me llevaban a la piscina", revela. Una vez le cogió el gusto, reconoce que "desde pequeño te hablan de olimpiadas y campeonatos del mundo y te ilusionas", aunque tenía ciertas reticencias, porque "nunca pensé que podría vivir de la natación".

Soledad y ruido

Pero, ¿le ha condicionado el asma a la hora de enfrentarse a la línea de salida en una competición? David es sincero: "Muchas veces se te pasa por la cabeza que eres asmático y te crees que, a lo mejor no estás en las mismas condiciones que tus rivales. Al final, te sorprendes, porque al que no le duele un hombro, le duele la espalda o tiene otra cosa". Hace confesión antes de añadir que «los pacientes con asma no deben renunciar a su vida, ni a sus hábitos ni a sus aficiones».

Meca es, además de un deportista con un palmarés extenso, un rostro muy reconocido en los medios de comunicación. Así que, alguno se preguntará en qué anda ahora. "Sigo nadando, pero ya no compito. Me retiré como campeón del mundo hace 8-9 años. Sigo nadando cada día para mantenerme en forma y porque, aunque he dicho que no, quizá algún día me vuelva a cruzar algún mar", explica. "Hemos conseguido muchos retos y no sé si habrá más, pero, por si acaso hay que estar preparado y seguir nadado que, al final, es lo que me gusta hacer. Esto a pesar de que implica tener una lucha interna contínua".

Me gusta pensar que los tiburones más peligrosos están en nuestras cabezas"

Meca se sincera sobre qué es lo que se le pasa por la cabeza durante todas esas horas de entrenamiento —unas ocho diarias— en las que está solo contra el agua: "A mí me gusta pensar que los tiburones más peligrosos no están en el mar, sino en nuestras cabezas. Porque al final, todo lo que piensas es malo, y más cuando estás en medio del océano, a oscuras... No puedes hablar con nadie y todo lo que te pasa por la cabeza es malo. Pero hay algo que te hace seguir adelante: el amor propio, el orgullo...".

Después de ocho horas con la única compañía de uno mismo, cuando toca tierra lo que le apetece es... "estar hablando o con la tele, la radio y todo conectado para estar escuchando ruido". Esperemos que estas palabras con las que rompe el silencio sobre los tabúes en el asma, sirvan para que el enfermo se sienta comprendido.

