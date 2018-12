18 dic 2018

¡Ay, dulce Navidad! Todas lo sabemos (y quien diga lo contrario, miente), en las fiestas es imposible no saltarse la dieta. Que si un polvorón por aquí, que si un trocito de roscón por allá... ¡Para qué vamos a engañarnos! No es nada fácil resistirse a estos "pecados" (por mucho que lo intentemos). Un año más, empieza de nuevo nuestra peor pesadilla: esos kilitos que no queremos ver ni en pintura y, con ellos, la paliza post-navideña en el gimnasio durante toooodo el mes de enero. Pero, ¿no sería mucho más fácil adelantarnos al año que viene? Estas navidades queremos contarte el plan perfecto para que esos excesos no te pasen factura. ¿Cómo? Con siete reglas detox exprés. Sí, sí, exprés. Toma nota y ponte en marcha cuanto antes para llegar ligera a las fiestas y no privarte de nada (o casi nada, tampoco te pases...). ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya!

Regla nº 1: bebe mucha agua

Estarás harta de escucharlo pero sí, volvemos a insistir. Beber, al menos, 2 litros de agua de forma diaria es clave tanto para nuestra salud, como para nuestro estado físico. Hacerlo acelera nuestro metabolismo y nos ayuda a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, de forma que retenemos menos líquidos y nos sentimos menos hinchadas. Además, beber un vasito de agua antes de las comidas, ayudará a que te sientas un poco más llena, tengas menos sensación de hambre y, por tanto, ingieras menos calorías. Así que ya sabes, ¿a qué estás esperando para hidratarte? Tu cuerpo te lo agradecerá.

Regla nº 2: haz ejercicio (más de lo habitual)

Dedicar tiempo a ir al gimnasio, salir a correr o montar en bici será clave para llegar a punto a la Navidad. Pero si eres de las que no tienes tiempo para ir al gym, tampoco te pongas excusas a ti misma (porque no cuelan). Sentadillas, abdominales, burpees... ¡existen muchísimas ideas de ejercicios para adelgazar en un tiempo récord sin moverte de casa!

Regla nº 3: cumple con una dieta saludable

Sin trampas, por favor. Ya tendrás tiempo de "pecar" durante las fiestas. Ahora, toca hacer un poco de "sacrificio" y plantearte, día a día (fines de semana incluidos), un menú saludable. Para ello, las frutas y verduras deben convertirse en tus mejores aliadas y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los alimentos bajos en grasa (como las carnes magras o los pescados blancos) y los productos integrales (avena para desayunar, pan, arroz...). Recuerda que los mejores métodos de cocina son al horno, a la plancha o al vapor, ¡lo notarás!

Regla nº4: ¡Adiós a los azúcares!

Pero solo de forma temporal, ya que en Navidad vienen pisando fuerte. Como sabemos de sobra que no te vas a poder resistir al turrón u otros dulces, te vendrá genial empezar a reducir los azúcares desde ya. Deja los refrescos azucarados para otro momento e intenta sustituir el azúcar por estevia, por ejemplo.

Regla nº5: no te saltes ninguna comida del día

Según recomiendan los expertos, debemos hacer 5 comidas al día pero seguro que no estás cumpliendo con todas, ¿verdad? Debes saber que al realizarlas estarás saciando a tu estómago y, por tanto, no te entrará el típico hambre entre horas que acaba en picoteo del algún que otro alimento que no debemos.

Regla nº6: ¡Cuidado con las tentaciones!

Esconde la bandeja de polvorones que tienes en la cocina y en la próxima compra ni se te ocurra coger esa tableta de chocolate que tanto te gusta. ¡Mantente fuerte y no te dejes seducir por las tentaciones! Evita también el picoteo entre horas o tomarte esas palomitas en el cine, por ejemplo. ¡Tú puedes!

Regla nº7: mima tu organismo

No es la primera vez que te lo contamos, pero volvemos a insistir… debemos (y tenemos) que mimar nuestro organismo. No podemos olvidarnos del importante papel de los órganos a la hora de eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, entre otras funciones. Para ello tenemos que cuidar el hígado, los riñones o el sistema linfático es clave (ahora y siempre) y eliminar de nuestra dieta algunos alimentos como los lácteos enteros, el alcohol o la carne roja.