"Buenos días doctor, ¿se ha vacunado ya de la gripe?". Es la frase con la que nos saluda, una mañana otoñal cualquiera, una simpática enfermera del servicio de salud laboral del hospital, abordándonos en el antequirófano antes de comenzar las intervenciones del día. "Todavía no he tenido tiempo", aseguro. "No se preocupe, aquí tenemos todo lo necesario", dice sonriendo mientras señala un botiquín ambulante que contiene las vacunas.

El personal sanitario somos uno de los grupos de población en los que está indicada la realización de la vacunación antigripal, cosa que es lógica ya que estamos en contacto con personas enfermas, inmunodeprimidas o que pertenecen a grupos de riesgo si contraen la gripe. La forma más eficaz de prevenir la enfermedad y sus consecuencias es la vacunación, que se viene realizando ya desde hace más de 60 años en todo el mundo.

¿Quién debe vacunarse?

Pero tenemos un problema añadido. ¿Se vacuna todo el personal sanitario? La respuesta a esta pregunta desafortunadamente es: no. Según datos del consejo interterritorial de salud, los porcentajes varían entre comunidades autónomas y años, pero, en general, están por debajo del 30%, cuando el objetivo para esta campaña era del 40%. En países como EE.UU. esta cifra supera el 60%.

La vacunación también está indicada en nuestro país en pacientes con enfermedades crónicas cardio-respiratorias, metabólicas o de cualquier otro tipo, inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, prematuros, malnutridos, personas que toman aspirina de manera crónica, personal sanitario, cuidadores de personas con factores de riesgo, etc. No deben ser vacunados los alérgicos al huevo, los niños menores de 6 meses y las personas que están padeciendo una enfermedad aguda con fiebre alta. Hay que vacunarse todos los años, ya que el virus de la gripe cambia y los meses idóneos para hacerlo son octubre y noviembre, que es cuando empieza a circular el virus, aunque nunca es tarde si no se ha realizado a tiempo.

¿Qué porcentaje de cumplimiento tienen estos grupos de población? Por desgracia las cifras son muy bajas. A pesar de que el objetivo de la OMS es de superar el 75% en mayores de 65 años, este se sitúa en nuestro país en torno al 55%, según los últimos datos. Todo ello a pesar de las campañas y de que la vacuna es gratis en nuestro país. En cuanto a los pacientes con enfermedades crónicas parece que son los más cumplidores y las cifras se aproximan a la de países de nuestro entorno, como Francia o Alemania.

La cobertura vacunal durante el embarazo en España es muy baja. Según refieren las conclusiones de diversos análisis, los especialistas conocen poco las recomendaciones vigentes, en especial la inmunización durante el primer trimestre del embarazo y muy pocos prescriben la vacuna. Como consecuencia de esto, se cree que se vacunan menos de un 10% de las embarazadas en el primer trimestre y menos de un 25% en el tercero.

Para prevenir la gripe

En estos grupos de población se aconseja realizar la vacunación antigripal, basándose en estudios epidemiológicos muy serios con claras evidencias, ya que pueden contagiar la enfermedad más fácilmente o padecer presentaciones más severas que pueden llegar incluso a producir la muerte, en determinados casos. Si no nos vacunamos, nos ponemos en peligro a nosotros mismos, pero también a los demás.

También existen otras medidas añadidas para prevenir la gripe. Tome abundantes líquidos, abríguese sobre todo cabeza, cara y boca, evite corrientes o cambios bruscos de temperatura y lávese las manos con frecuencia. Evite lugares concurridos, así como la contaminación y no fume. Procure no automedicarse y acuda a su médico. Sobre todo cuidese y evite contagiar a los demás.

