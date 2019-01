1 ene 2019

na mañana cualquiera de un día cualquiera, mientras realizamos una operación, empezamos a darnos cuenta de que el paciente de la cirugía está sangrando más de lo normal. Al finalizar, salimos a hablar con la familia que termina por confesar que el paciente operado se había tomado dos aspirinas esa noche para conciliar el sueño, a pesar de estar prohibido por los cirujanos, los anestesistas y pone en peligro su vida, ya que la aspirina es un potente anticoagulante. Si lo hubiéramos sabido se habría diferido la cirugía inmediatamente.

¿Dicen los pacientes toda la verdad a sus médicos? Parece ser que la respuesta a esa pregunta es que no. Según diversos estudios, publicados incluso en prestigiosas revistas médicas como JAMA, los pacientes ocultan información a los profesionales sanitarios que los atienden en un porcentaje que oscila entre el 40 y el 70%.

Decirle al médico: "Sí, doctor. Me estoy tomando los medicamentos que me prescribió" y no estar haciéndolo realmente o no hacerlo con la regularidad necesaria, es algo que puede resultar peligroso, ya que su facultativo puede pensar que la medicación no le está haciendo efecto y le puede subir la dosis o le puede cambiar a otra línea de tratamiento, con los peligros que ello podría conllevar.

No informar de los medicamentos o suplementos dietéticos que estamos tomando es una de la mentirijillas más frecuentes. A veces los pacientes sienten vergüenza por estar tomando antidepresivos o ansiolíticos, ya que no quieren airear sus disfunciones psicológicas. A veces simplemente se olvidan o no consideran importante contárselo al médico. Los medicamentos pueden interaccionar entre sí o pueden tener efecto anticoagulante, especialmente importante a la hora de planificar, por ejemplo, una cirugía.

La entrada en quirófano

Algo fundamental es no mentir a su cirujano o anestesista sobre si se ha comido o bebido algo antes de una intervención quirúrgica. Con la anestesia general, la unión del estómago y el esófago (esfínter) se relaja y el contenido gástrico puede pasar a través de la misma a los pulmones, causando una neumonía o una neumonitis, algo que puede resultar algo muy grave en un postoperatorio.

Muchas de las mentiras que se dicen en las consultas están relacionadas con el tabaco, el alcohol o con no realizar de ejercicio físico. No dar información exacta sobre estos temas puede despistar seriamente a su médico y hacerle pensar que síntomas como la fatiga o la elevación de transaminasas, entre otros, se pueden deber a otras causas.

Otros pacientes ocultan el dolor a su médico, hasta extremos de ocultar un padecimiento de origen cardíaco para no ponerse más stents en las arterias coronarias. Hay que tener en cuenta que estas conductas pueden dificultar un diagnóstico precoz y en la mayoría de enfermedades cuanto antes llegue el diagnóstico, mejor son los resultados. Mentir sobre si se consumen o no analgésicos también puede ser problemático. Por ejemplo con el Paracetamol (acetaminofeno), si se supera una cierta cantidad diaria (4.000 mg) puede resultar peligroso para nuestro organismo.

Escuche a su médico

Enterarnos bien de lo que dice nuestro médico es primordial. Entre los nervios del momento de la consulta, la dificultad que implica el lenguaje médico, al que no estamos acostumbrados, puede que no nos enteramos de cosas que pueden ser muy importantes para la correcta recuperación. Según las estadísticas, no entendemos bien entre un 40 y 70% de las cosas que nos dicen en la consulta. Para evitar esto, lo mejor es que pida la información por escrito, que la apunté de manera que luego pueda repasarla bien y si no entiende algo, pregunte. Tengamos en cuenta que, después de usted, el más interesado en su recuperación es su médico.

