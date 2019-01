2 ene 2019

Aunque la palabra ‘ayuno’ pueda parecer muy drástica es cierto que mantener un horario específico para las comidas influye en la quema de grasa o en su acumulación. Esto no quiere decir que tengamos que pasar hambre, el ayuno intermitente se refiere a construir un patrón alimentario en el que comemos en determinadas horas únicamente.

Ingerir calorías durante un lapso específico del día, dejando de comer un determinado número de horas, está demostrado que ayuda a perder peso, pero hay que saber de qué forma hacerlo.

Normalmente, nuestro organismo utiliza glucosa o glucógeno para obtener energía. Cuando no consumimos alimentos durante varias horas (al menos 12-16), en nuestro organismo comienza un proceso llamado cetogénesis, que utiliza la grasa almacenada para dar energía al cuerpo. Es decir, que durante un periodo de ayuno prolongado, se quema grasa acumulada y no músculo, como pasa en algunas otras dietas de adelgazamiento.

¿Qué supone el método de ayuno intermitente? Pues simplemente elegir un tramo horario en el día para no consumir alimentos y hacer la ingesta en las horas que quedan fuera de ese tramo. Lo más extendido es un periodo de 16 horas de ayuno con 8 horas de ingesta de alimentos, aunque también hay personas que realizan el ayuno intermitente durante 24 horas de vez en cuando para mantener su peso y para darle un descanso a su organismo y aumentar su energía. En el caso de las mujeres, también se podría hacer un ayuno intermitente 12/12, es decir, que puedes cenar a las 21h y desayunar al día siguiente a las 9h de la mañana. Estarías 12 horas sin comer y otras 12 comiendo.

En cualquier caso, la restricción calórica es muy importante para perder peso y en el ayuno intermitente suele ser una consecuencia implícita al reducir el número de horas en las que comemos. Este punto, sumado a que promueve la sensibilidad a la insulina y aumenta la secreción de la hormona del crecimiento, son claves para adelgazar.

El ayuno intermitente 16:8 funciona pero también hay que ser conscientes de que en las horas en las que está permitido comer lo ideal es optar por comida sana y de calidad. No aproveches para meter en tu ventana de alimentación alimentos muy procesados o muy calóricos, ya que en tal caso no notarías los beneficios de la quema de grasa del ayuno. Si en las horas que puedes comer terminas tirando de pizza, hamburguesas o fritos, no conseguirás bajar de peso. Si, por el contrario, mantienes una alimentación saludable y equilibrada basada en verduras, grasas buenas y proteínas, encontrarás en el ayuno intermitente un aliado estupendo para adelgazar. Este patrón alimenticio también mejora el sistema inmunitario y protege frente al cáncer y la degeneración neuronal. Incluso algunos estudios sugieren que podría aumentar la longevidad. ¿Necesitas más razones para probarlo?

Esta práctica es muy antigua y muy segura, no es una dieta milagro, ni tampoco una moda pasajera, estamos diseñados para ello. En la antigua Grecia ya se practicaba y se aplaudían sus virtudes. Ayuda a restablecer el equilibrio en nuestro cuerpo, ayudándole a quemar grasa en los periodos de ayuno. Con el ayuno intermitente además de perder peso, simplificarás tu vida y ganarás en salud.