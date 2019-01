2 ene 2019

Sabes de sobra que es un alimento muy saludable, es uno de los más fotografiados en Instagram, no falta en tu menú healthy semanal ni en la lista de la compra de todos aquellos que cuidan su cuerpo. Lo que no sabías es que la manera de cocinar el brócoli influye para que mantenga todas sus propiedades (casi) intactas o no lo haga.

Aunque también tiene muchos detractores, el brócoli cuenta con una fama innegable, es un estandarte de la comida sana moderna. Se le atribuyen efectos anticancerígenos potenciados por sus muchas vitaminas y minerales. Numerosos estudios apuntan a que esta verdura ofrece quimioprotección, es decir, protege de los agentes químicos susceptibles de provocar cáncer gracias a un compuesto azufrado llamado sulforanano, que también ayudaría a reducir tumores y a controlar el crecimiento de las células cancerígenas en cánceres como el de mama, próstata, colon, pulmón e hígado.

Lo interesante de cocinar el brócoli es que conserve todos sus nutrientes y no disminuya su contenido en sulforanano. Lo habrás cocinado al vapor, hervido… pues haciéndolo de esta manera pierde propiedades porque no se genera suficiente sulforanano. Pero existe una forma de cocinar el brócoli, muy popular en China, para pueda conservarse como el alimento-medicamento que realmente es, sin perder atributos saludables importantísimos: el wok.

A medio camino entre una sartén y una olla, el wok permite saltear dando un punto más exacto de cocción, pudiendo hervir y freír al mismo tiempo durante un breve espacio de tiempo, suficiente para elevar los niveles de sulforanano del alimento. Al saltear el brócoli en el wok nos aseguramos de preservar todas sus propiedades.

Al brócoli lo amas o lo odias, esto es así, pero es un súper alimento tan beneficioso para la salud que deberías incluirlo en tu dieta sí o sí, eso sí, cocínalo para que tu organismo se beneficie de todas sus propiedades, y ahora ya sabes cómo hacerlo.